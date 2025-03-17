ua en ru
Пн, 17 березня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Перша програма. ЗСУ вводить новий курс у навчальних центрах і військових закладах

Понеділок 17 березня 2025 17:17
UA EN RU
Перша програма. ЗСУ вводить новий курс у навчальних центрах і військових закладах Міноборони вводить програму для інструкторів (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

У навчальних центрах та вищих військових навчальних закладах Сухопутних військ вводять першу програму підготовки інструкторів для ефективного застосування бойової системи DELTA. Курс триватиме 6 днів та включатиме 7 модулів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посилання на повідомлення Міністерства оборони України.

Що включатиме програма підготовки

Програма має надати військовослужбовцям необхідні знання про DELTA, щоб вони надалі могли впроваджувати її та ефективно використовувати у бойових підрозділах.

Програма охоплюватиме напрямки:

  • опанування системи DELTA на практиці: від базових функцій - до розширених можливостей для застосування в реальних бойових умовах;
  • методика викладання: підготовка інструкторів для передання знань та навичок майбутнім користувачам системи DELTA;
  • поглиблення знань та обмін досвідом: використання бойового досвіду застосування DELTA для постійного вдосконалення програми й тактики.

"В умовах війни та постійної технологічної еволюції здатність швидко адаптуватися та ефективно використовувати сучасні бойові системи є критично важливою. Але такі системи не працюватимуть самі собою, для цього потрібні люди. Тому програма підготовки інструкторів DELTA - це інвестиція в інтелектуальний потенціал наших військ та значний крок до технологічної переваги на полі бою", - сказала заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Програма є частиною стратегічного курсу ЗСУ, який має на меті модернізувати та підвищити ефективність військ в поточних умовах ведення бойових дій. Наступним кроком має стати впровадження програми у всіх навчальних центрах та вищих військових навчальних закладах Сил безпеки та оборони України.

Курс розробили Центр інновацій Міністерства оборони України та Командування підготовки Сухопутних військ ЗСУ.

Перша програма. ЗСУ вводить новий курс у навчальних центрах і військових закладахУ ЗСУ стартує перша навчальна програма для інструкторів бойової системи DELTA (скриншот Міноборони)

Що відомо про систему DELTA

Delta - це національна військова система ситуаційної обізнаності, яку використовують Сили безпеки і оборони України. Її розробили за стандартами НАТО. Її створення розпочали ще у 2015 році, а перший випуск був уже у 2016 році.

Систему використовують для планування операцій та бойових дій. Координація між підрозділами відбувається через спеціальний захищений месенджер, який є частиною DELTA.

Програма інтегрує інформацію про розташування сил та засобів ворога і дозволяє в масштабі реального часу відстежувати положення військ противника, обліковувати виявлені об’єкти для їх ураження.

Система виводить інформацію про ворога на цифровій мапі і користувачі можуть бачити, відбувається на суходолі, у морі, повітрі, космосі й кіберпросторі. Система може працювати на будь-якому пристрої: ноутбуці, планшеті або смартфоні. Розвід дані беруться із різних джерел.

Раніше ми писали про те, що Міноборони розкрило особливості підготовки українців 18-24 років до служби у війську, яка триває півтора місяця.

Читайте також про те, що у низці випадків мобілізовані мають право оскаржити умови проходження військової служби.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України й читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВСУ
NEWS
Сибіга: Вже обговорюємо деталі розміщення військового контингенту в Україні
Сибіга: Вже обговорюємо деталі розміщення військового контингенту в Україні
DAILY
Ахтем Чийгоз: Крим – більше не курорт і не військова база, а транзитна територія
Ксенія Крикунжурналіст РБК-Україна Ахтем Чийгоз: Крим – більше не курорт і не військова база, а транзитна територія