Перша програма. ЗСУ вводить новий курс у навчальних центрах і військових закладах

У навчальних центрах та вищих військових навчальних закладах Сухопутних військ вводять першу програму підготовки інструкторів для ефективного застосування бойової системи DELTA. Курс триватиме 6 днів та включатиме 7 модулів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посилання на повідомлення Міністерства оборони України.

Що включатиме програма підготовки

Програма має надати військовослужбовцям необхідні знання про DELTA, щоб вони надалі могли впроваджувати її та ефективно використовувати у бойових підрозділах.

Програма охоплюватиме напрямки:

опанування системи DELTA на практиці: від базових функцій - до розширених можливостей для застосування в реальних бойових умовах;

методика викладання: підготовка інструкторів для передання знань та навичок майбутнім користувачам системи DELTA;

поглиблення знань та обмін досвідом: використання бойового досвіду застосування DELTA для постійного вдосконалення програми й тактики.

"В умовах війни та постійної технологічної еволюції здатність швидко адаптуватися та ефективно використовувати сучасні бойові системи є критично важливою. Але такі системи не працюватимуть самі собою, для цього потрібні люди. Тому програма підготовки інструкторів DELTA - це інвестиція в інтелектуальний потенціал наших військ та значний крок до технологічної переваги на полі бою", - сказала заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Програма є частиною стратегічного курсу ЗСУ, який має на меті модернізувати та підвищити ефективність військ в поточних умовах ведення бойових дій. Наступним кроком має стати впровадження програми у всіх навчальних центрах та вищих військових навчальних закладах Сил безпеки та оборони України.

Курс розробили Центр інновацій Міністерства оборони України та Командування підготовки Сухопутних військ ЗСУ.

У ЗСУ стартує перша навчальна програма для інструкторів бойової системи DELTA (скриншот Міноборони)

Що відомо про систему DELTA

Delta - це національна військова система ситуаційної обізнаності, яку використовують Сили безпеки і оборони України. Її розробили за стандартами НАТО. Її створення розпочали ще у 2015 році, а перший випуск був уже у 2016 році.

Систему використовують для планування операцій та бойових дій. Координація між підрозділами відбувається через спеціальний захищений месенджер, який є частиною DELTA.

Програма інтегрує інформацію про розташування сил та засобів ворога і дозволяє в масштабі реального часу відстежувати положення військ противника, обліковувати виявлені об’єкти для їх ураження.

Система виводить інформацію про ворога на цифровій мапі і користувачі можуть бачити, відбувається на суходолі, у морі, повітрі, космосі й кіберпросторі. Система може працювати на будь-якому пристрої: ноутбуці, планшеті або смартфоні. Розвід дані беруться із різних джерел.