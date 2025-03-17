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Первая программа. ВСУ вводит новый курс в учебных центрах и военных заведениях

Понедельник 17 марта 2025 17:17
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Первая программа. ВСУ вводит новый курс в учебных центрах и военных заведениях Минобороны вводит программу для инструкторов (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

В учебных центрах и высших военных учебных заведениях Сухопутных войск вводят первую программу подготовки инструкторов для эффективного применения боевой системы DELTA. Курс будет длиться 6 дней и включать 7 модулей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства обороны Украины.

Что будет включать программа подготовки

Программа должна предоставить военнослужащим необходимые знания о DELTA, чтобы они в дальнейшем могли внедрять ее и эффективно использовать в боевых подразделениях.

Программа будет охватывать направления:

  • освоение системы DELTA на практике: от базовых функций - до расширенных возможностей для применения в реальных боевых условиях;
  • методика преподавания: подготовка инструкторов для передачи знаний и навыков будущим пользователям системы DELTA;
  • углубление знаний и обмен опытом: использование боевого опыта применения DELTA для постоянного совершенствования программы и тактики.

"В условиях войны и постоянной технологической эволюции способность быстро адаптироваться и эффективно использовать современные боевые системы является критически важной. Но такие системы не будут работать сами по себе, для этого нужны люди. Поэтому программа подготовки инструкторов DELTA - это инвестиция в интеллектуальный потенциал наших войск и значительный шаг к технологическому преимуществу на поле боя", - сказала заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

Программа является частью стратегического курса ВСУ, который имеет целью модернизировать и повысить эффективность войск в текущих условиях ведения боевых действий. Следующим шагом должно стать внедрение программы во всех учебных центрах и высших военных учебных заведениях Сил безопасности и обороны Украины.

Курс разработали Центр инноваций Министерства обороны Украины и Командование подготовки Сухопутных войск ВСУ.

Первая программа. ВСУ вводит новый курс в учебных центрах и военных заведенияхВ ВСУ стартует первая учебная программа для инструкторов боевой системы DELTA (скриншот Минобороны)

Что известно о системе DELTA

Delta - это национальная военная система ситуационной осведомленности, которую используют Силы безопасности и обороны Украины. Ее разработали по стандартам НАТО. Ее создание начали еще в 2015 году, а первый выпуск был уже в 2016 году.

Систему используют для планирования операций и боевых действий. Координация между подразделениями происходит через специальный защищенный мессенджер, который является частью DELTA.

Программа интегрирует информацию о расположении сил и средств врага и позволяет в масштабе реального времени отслеживать положение войск противника, учитывать обнаруженные объекты для их поражения.

Система выводит информацию о враге на цифровой карте и пользователи могут видеть, что происходит на суше, в море, воздухе, космосе и киберпространстве. Система может работать на любом устройстве: ноутбуке, планшете или смартфоне. Разведывательные данные берутся из разных источников.

Ранее мы писали о том, что Минобороны раскрыло особенности подготовки украинцев 18-24 лет к службе в армии, которая длиться полтора месяца.

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