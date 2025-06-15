Перша перемога на Євро-2025: Україна з голами динамівців здолала Фінляндію

Євро-2025 серед молодіжних команд, груповий етап, 2-й тур

Україна U-21– Фінляндія U-21 – 2:0

Голи: Ванат, 28, Брагару, 49

Україна U-21: Нещерет – Вівчаренко, Михавко, Батагов, Козік (Салюк, 69) – Очеретько (Рубчинський, 62), Бражко, Ярмолюк – Велетень (Смоляков, 92), Брагару (Волошин, 62), Ванат (В'юнник, 69).

Вилучення: Бражко, 90+1 (друга жовта)

Як пройшла гра

Україна не мала права на осічку в поєдинку зі збірною Фінляндії, яку до старту Євро вважали головним аутсайдером групи D. Втім, на недооцінці скандинави ледве не підловили фаворитів групи – Нідерланди, які в першому турі лише в компенсований час змогли уникнути поразки.

З боку нашої збірної ніякої недооцінки не було: скоріше грамотний підхід до поєдинку, коли ще перед стартом були враховані всі сильні та слабкі сторони суперника.

Як результат, українці впевнено контролювали гру в першому таймі та заслужено завершили його на свою користь. "Синто-жовті" сміливо діяли в атаці й надійно в обороні, демонструючи дуже компактну гру.

Рахунок на 28-й хвилині відкрив Ванат. Форвард "Динамо" отримав тонкий пас від Очеретька у штрафному майданчику та завдав потужного удару низом у ближній кут. Кіпер суперників Бергстрем відбив м'яч ногами, але Ванат першим опинився на добиванні і повторним пострілом пробив воротаря.

Фінляндія, треба віддати їй належне, боролася, але їй важко було налагодити взаємодію в центрі поля та атаці – між лініями постійно виникали розриви. Водночас, коли фіни йшли уперед, їм вдавалося створити Україні певні проблеми. Втім, такі епізоди траплялися вкрай рідко.

Вже на початку другого тайму у ворота фінів влетів ще один м'яч. Цього разу Велетень змістився з лівого флангу в центр і навісив у штрафний майданчик. Бергстрем не встиг перехопити передачу. А Брагару випередив свого опікуна, підібрав м'яч, що залишився без нагляду і холоднокровно відправив його у ворота – 2:0.

На жаль завершити спокійно матч, що давався відносно легко, "синьо-жовті" не змогли. В кінці дали супернику забагато простору, через що довелося трохи понервувати. Більш того, вже в компенсований час другу жовту на рівному місці примудрився "заробити" Бражко.

У самій кінцівці фіни могли забити гол престижу, але нашу збірну врятував Нещерет.

Що далі

Збірна України набрала перші три бали та наздогнала в турнірній таблиці своїх кривдників у першому матчі - данців. Вони сьогодні проведуть смвій другий поєдинок - проти Нідерландів. Він стартує о 22:00 за Києвом. Наразі нідерландці, як і фіни мають в ативі один заліковий пункт.

Стосовно "синьо-жовтих", вони заключний матч групового раунду зіграють 18 червня проти Нідерландів. В той же день Данія зустрінеться з Фінляндією. Обидва матчі стартують о 19:00 за Києвом.