Перша машина водія-новачка: як вибрати ідеальний варіант

Перша у житті машина потребує особливого підходу не тільки тому, що керувати нею буде недосвідчена людина. Додаткова проблема у тому, що водій-новачок не завжди розуміє, який саме транспорт йому потрібен.
Про те, яким має бути автомобіль у водія з невеликим досвідом, читайте в матеріалі РБК-Україна.
Коли у вчорашнього випускника автошколи є можливість, він може обирати собі автомобіль виключно на перші рік-два своєї практики. Але так можуть вчинити далеко не всі українські автомобілісти, та й за великим рахунком, новачкові не потрібне якесь там спеціальне авто – достатньо дотримання декількох нюансів.
На щастя, пропозиція моделей і комплектацій серед нових автівок настільки багата, що можна обрати цілком практичний і корисний для всієї родини автомобіль, який враховуватиме і вимоги водія-початківця.
Ще учора новачкам радили обирати автомобіль більш-менш компактний, щоб починаючий водій не мав проблем з відчуттям габаритів. Але сьогодні практично на кожній моделі можна обрати як не автоматичне паркування, так камери з парктроніками. Тож шукайте в першу чергу модель, яка буде підходити вам за споживацькими якостями. І все одно бажано, щоб машина мала великі вікна і високу посадку водія для гарного огляду навколо. Відтак, найменш рекомендованими варіантами будуть низькі спортивні купе, масивні позашляховики, незграбні повноприводні пікапи та мікроавтобуси.
Якщо ми говоримо про нові автомобілі (а ми саме це і робимо), то великої різниці у типі та об’ємі двигуна немає: всі теперішні силові агрегати є цілком дружніми для водія з будь-яким досвідом. Особливо потужний двигун новачкові не потрібен, тому що навіть малооб’ємні моторчики в наш час гнучкі за характеристиками і мають адекватну віддачу у "цивільних", не "гоночних" режимах експлуатації.
Хіба що варто взяти до уваги економічну складову і врахувати, з якими добовими пробігами і як довго планується експлуатувати машину в родині. Від цього залежить сенс покупки більш дорогої комплектації з дизелем чи, наприклад, вибір бензинового мотора з перспективою встановлення газобалонного обладнання для роботи машини на пропан-бутані (LPG).
Найбільш зрозуміле і виправдане бажання недосвідченого водія – мати машину з автоматичною трансмісією. Це цілком реально в наш час, коли ринок пропонує автомобілі з автоматами чотирьох типів на вибір, у тому числі і з найбільш доступними коробками-роботами. Цілком ухвалюючи ідею вибору тієї чи іншої АКП, дозволимо собі нагадати, що деякі типи автоматів працюють не зовсім комфортно, а деякі не дуже довговічні і дорогі в подальшому ремонті.
Не будемо втручатись в уподобання споживачів щодо опцій комфорту, але як для новачка порадимо за можливості обирати комплектацію з максимально можливою кількістю електронних асистентів і систем безпеки. Автоматичний паркувальник, система екстреного гальмування, система контролю за дотриманням смуги руху, адаптивний круїз-контроль, електронний ручник, помічник при старті в гору та дюжина інших опцій – все це не тільки полегшить молодому (у сенсі досвіду) драйверу адаптацію на дорозі, а й підвищить безпеку руху.
Абсолютна більшість цих систем (за умови що йдеться про авто авторитетних всесвітньо відомих брендів) в наш час цілком адекватно працюють. Тож всі ці помічники будуть дуже доречними на авто людини, яка робить на дорозі свої перші кроки – або, даруйте, перші тисячі кілометрів.
Водієві без багатого досвіду варто обирати автомобіль у два етапи. Почати слід, сидячи вдома (точніше, в інтернеті) перед екраном комп’ютера чи гаджета, щоб, спираючись на інформацію офіційних сайтів автоімпортерів, скласти собі попередній список. А продовжувати вибір треба візитами в автосалони, де кожного претендента можна буквально помацати руками і випробувати на ходу, адже всі офіційні представництва автовиробників в Україні мають тестові парки для клієнтів та журналістів.
При підготовці статті були використані матеріали AutoBild та Autocentre.
Нагадаємо, нещодавно РБК-Україна розповідало, чого не можна робити на машині з автоматом.