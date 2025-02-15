Перша машина водія-новачка: як вибрати ідеальний варіант

Перша у житті машина потребує особливого підходу не тільки тому, що керувати нею буде недосвідчена людина. Додаткова проблема у тому, що водій-новачок не завжди розуміє, який саме транспорт йому потрібен.

Коли у вчорашнього випускника автошколи є можливість, він може обирати собі автомобіль виключно на перші рік-два своєї практики. Але так можуть вчинити далеко не всі українські автомобілісти, та й за великим рахунком, новачкові не потрібне якесь там спеціальне авто – достатньо дотримання декількох нюансів.

На щастя, пропозиція моделей і комплектацій серед нових автівок настільки багата, що можна обрати цілком практичний і корисний для всієї родини автомобіль, який враховуватиме і вимоги водія-початківця.

Кузов: більше чи менше?

Ще учора новачкам радили обирати автомобіль більш-менш компактний, щоб починаючий водій не мав проблем з відчуттям габаритів. Але сьогодні практично на кожній моделі можна обрати як не автоматичне паркування, так камери з парктроніками. Тож шукайте в першу чергу модель, яка буде підходити вам за споживацькими якостями. І все одно бажано, щоб машина мала великі вікна і високу посадку водія для гарного огляду навколо. Відтак, найменш рекомендованими варіантами будуть низькі спортивні купе, масивні позашляховики, незграбні повноприводні пікапи та мікроавтобуси.

Двигун: чи є різниця?

Якщо ми говоримо про нові автомобілі (а ми саме це і робимо), то великої різниці у типі та об’ємі двигуна немає: всі теперішні силові агрегати є цілком дружніми для водія з будь-яким досвідом. Особливо потужний двигун новачкові не потрібен, тому що навіть малооб’ємні моторчики в наш час гнучкі за характеристиками і мають адекватну віддачу у "цивільних", не "гоночних" режимах експлуатації.

Хіба що варто взяти до уваги економічну складову і врахувати, з якими добовими пробігами і як довго планується експлуатувати машину в родині. Від цього залежить сенс покупки більш дорогої комплектації з дизелем чи, наприклад, вибір бензинового мотора з перспективою встановлення газобалонного обладнання для роботи машини на пропан-бутані (LPG).

Трансмісія: автомат чи механіка?

Найбільш зрозуміле і виправдане бажання недосвідченого водія – мати машину з автоматичною трансмісією. Це цілком реально в наш час, коли ринок пропонує автомобілі з автоматами чотирьох типів на вибір, у тому числі і з найбільш доступними коробками-роботами. Цілком ухвалюючи ідею вибору тієї чи іншої АКП, дозволимо собі нагадати, що деякі типи автоматів працюють не зовсім комфортно, а деякі не дуже довговічні і дорогі в подальшому ремонті.

Комплектація

Не будемо втручатись в уподобання споживачів щодо опцій комфорту, але як для новачка порадимо за можливості обирати комплектацію з максимально можливою кількістю електронних асистентів і систем безпеки. Автоматичний паркувальник, система екстреного гальмування, система контролю за дотриманням смуги руху, адаптивний круїз-контроль, електронний ручник, помічник при старті в гору та дюжина інших опцій – все це не тільки полегшить молодому (у сенсі досвіду) драйверу адаптацію на дорозі, а й підвищить безпеку руху.

Абсолютна більшість цих систем (за умови що йдеться про авто авторитетних всесвітньо відомих брендів) в наш час цілком адекватно працюють. Тож всі ці помічники будуть дуже доречними на авто людини, яка робить на дорозі свої перші кроки – або, даруйте, перші тисячі кілометрів.

Коротко

Водієві без багатого досвіду варто обирати автомобіль у два етапи. Почати слід, сидячи вдома (точніше, в інтернеті) перед екраном комп’ютера чи гаджета, щоб, спираючись на інформацію офіційних сайтів автоімпортерів, скласти собі попередній список. А продовжувати вибір треба візитами в автосалони, де кожного претендента можна буквально помацати руками і випробувати на ходу, адже всі офіційні представництва автовиробників в Україні мають тестові парки для клієнтів та журналістів.

При підготовці статті були використані матеріали AutoBild та Autocentre.