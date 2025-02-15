Первая машина водителя-новичка: как выбрать идеальный вариант

Первая в жизни машина требует особого подхода не только потому, что управлять ею будет неопытный человек. Дополнительная проблема в том, что водитель-новичок не всегда понимает, какой именно транспорт ему нужен.

О том, каким должен быть автомобиль у водителя с небольшим опытом, читайте в материале РБК-Украина .

Когда у вчерашнего выпускника автошколы есть возможность, он может выбирать себе автомобиль исключительно на первые год-два своей практики. Но так могут поступить далеко не все украинские автомобилисты, да и по большому счету, новичку не нужно какое-то там специальное авто - достаточно соблюдения нескольких нюансов.

К счастью, предложение моделей и комплектаций среди новых автомобилей настолько богатое, что можно выбрать вполне практичный и полезный для всей семьи автомобиль, который будет учитывать и требования начинающего водителя.

Кузов: больше или меньше?

Еще вчера новичкам советовали выбирать автомобиль более-менее компактный, чтобы начинающий водитель не имел проблем с ощущением габаритов. Но сегодня практически на каждой модели можно выбрать как не автоматическую парковку, так и камеры с парктрониками. Поэтому ищите в первую очередь модель, которая будет подходить вам по потребительским качествам. И все равно желательно, чтобы машина имела большие окна и высокую посадку водителя для хорошего обзора вокруг. Следовательно, наименее рекомендованными вариантами будут низкие спортивные купе, массивные внедорожники, неуклюжие полноприводные пикапы и микроавтобусы.

Двигатель: есть ли разница?

Если мы говорим о новых автомобилях (а мы именно это и делаем), то большой разницы в типе и объеме двигателя нет: все нынешние силовые агрегаты вполне дружественны для водителя с любым опытом. Особо мощный двигатель новичку не нужен, потому что даже малообъемные моторчики в наше время гибкие по характеристикам и имеют адекватную отдачу в "гражданских", не "гоночных" режимах эксплуатации.

Разве что стоит принять во внимание экономическую составляющую и учесть, с какими суточными пробегами и как долго планируется эксплуатировать машину в семье. От этого зависит смысл покупки более дорогой комплектации с дизелем или, например, выбор бензинового мотора с перспективой установки газобаллонного оборудования для работы машины на пропан-бутане (LPG).

Трансмиссия: автомат или механика?

Наиболее понятное и оправданное желание неопытного водителя - иметь машину с автоматической трансмиссией. Это вполне реально в наше время, когда рынок предлагает автомобили с автоматами четырех типов на выбор, в том числе и с наиболее доступными коробками-роботами. Вполне принимая идею выбора той или иной АКП, позволим себе напомнить, что некоторые типы автоматов работают не совсем комфортно, а некоторые не очень долговечны и дороги в дальнейшем ремонте.

Комплектация

Не будем вмешиваться в предпочтения потребителей относительно опций комфорта, но как для новичка посоветуем по возможности выбирать комплектацию с максимально возможным количеством электронных ассистентов и систем безопасности. Автоматический парковщик, система экстренного торможения, система контроля за соблюдением полосы движения, адаптивный круиз-контроль, электронный ручник, помощник при старте в гору и дюжина других опций - все это не только облегчит молодому (в смысле опыта) драйверу адаптацию на дороге, но и повысит безопасность движения.

Абсолютное большинство этих систем (при условии что речь идет об авто авторитетных всемирно известных брендов) в наше время вполне адекватно работают. Поэтому все эти помощники будут очень кстати на авто человека, который делает на дороге свои первые шаги - или, простите, первые тысячи километров.

Коротко

Водителю без богатого опыта стоит выбирать автомобиль в два этапа. Начать следует, сидя дома (точнее, в интернете) перед экраном компьютера или гаджета, чтобы, опираясь на информацию официальных сайтов автоимпортеров, составить себе предварительный список. А продолжать выбор надо визитами в автосалоны, где каждого претендента можно буквально потрогать руками и испытать на ходу, ведь все официальные представительства автопроизводителей в Украине имеют тестовые парки для клиентов и журналистов.

При подготовке статьи были использованы материалы AutoBild и Autocentre.