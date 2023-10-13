Перша ліга для "Шахтаря" і три рівні дуелі: УАФ визначила пари 1/4 фіналу Кубка України

У таборі національної команди в столиці Чехії провели незвичайне жеребкування чвертьфінальної стадії Кубка України 2023/24.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ.

До церемонії приєдналися зірки збірної України – Олександр Зінченко та Руслан Маліновський. Своїх суперників отримали 8 колективів. За трофей продовжують боротьбу 7 команд української Прем'єр-ліги. Єдиний представник Першої ліги – сумська "Вікторія". Саме їй легіонери "синьо-жовтих" обрали найсильнішого суперника. До Сум поїде донецький "Шахтар". Натомість одеський "Чорноморець" прийме луганську "Зорю", а житомирське "Полісся" зустрінеться з "Олександрією". Натомість столична "Оболонь" після того, як вибила київське "Динамо", намагатиметься здолати й "Ворсклу" з Полтави. Базова дата матчів – 1 листопада. Список матчів 1/4 фіналу Кубка України 2023/24: "Чорноморець" – "Зоря"

"Вікторія" – "Шахтар"

"Полісся" – "Олександрія"

"Оболонь" – "Ворскла"