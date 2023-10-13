Перша ліга для "Шахтаря" і три рівні дуелі: УАФ визначила пари 1/4 фіналу Кубка України
У таборі національної команди в столиці Чехії провели незвичайне жеребкування чвертьфінальної стадії Кубка України 2023/24.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ.
До церемонії приєдналися зірки збірної України – Олександр Зінченко та Руслан Маліновський. Своїх суперників отримали 8 колективів.
За трофей продовжують боротьбу 7 команд української Прем'єр-ліги. Єдиний представник Першої ліги – сумська "Вікторія". Саме їй легіонери "синьо-жовтих" обрали найсильнішого суперника. До Сум поїде донецький "Шахтар".
Натомість одеський "Чорноморець" прийме луганську "Зорю", а житомирське "Полісся" зустрінеться з "Олександрією". Натомість столична "Оболонь" після того, як вибила київське "Динамо", намагатиметься здолати й "Ворсклу" з Полтави. Базова дата матчів – 1 листопада.
Список матчів 1/4 фіналу Кубка України 2023/24:
- "Чорноморець" – "Зоря"
- "Вікторія" – "Шахтар"
- "Полісся" – "Олександрія"
- "Оболонь" – "Ворскла"
До слова, раніше зібрали всі версії втечі Роспутька з "Шахтаря" в спеціальній підбірці.
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