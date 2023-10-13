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Первая лига для "Шахтера" и три равные дуэли: УАФ определила пары 1/4 финала Кубка Украины

Прага, Пятница 13 октября 2023 19:42
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Первая лига для "Шахтера" и три равные дуэли: УАФ определила пары 1/4 финала Кубка Украины Фото: "Динамо" защитить трофей не сможет (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

В лагере национальной команды в столице Чехии провели необычную жеребьевку четвертьфинальной стадии Кубка Украины 2023/24.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ.

К церемонии присоединились звезды сборной Украины – Александр Зинченко и Руслан Малиновский. Своих соперников получили 8 коллективов.

За трофей продолжают борьбу 7 команд украинской Премьер-лиги. Единственный представитель Первой лиги – сумская "Виктория". Именно ей легионеры "сине-желтых" определили сильнейшего соперника. В Сумы поедет донецкий "Шахтер".

В свою очередь одесский "Черноморец" примет луганскую "Зарю", а житомирское "Полесье" встретится с "Александрией". В то же время столичная "Оболонь" после того, как выбила киевское "Динамо",попытается одолеть и "Ворсклу" из Полтавы. Базовая дата матчей – 1 ноября.

Список матчей 1/4 финала Кубка Украины 2023/24:

  • "Черноморец" – "Заря"
  • "Виктория" – "Шахтер"
  • "Полесье" – "Александрия"
  • "Оболонь" – "Ворскла"

Первая лига для &quot;Шахтера&quot; и три равные дуэли: УАФ определила пары 1/4 финала Кубка Украины

К слову, ранее собрали все версии побега Роспутько из "Шахтера" в специальной подборке.

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