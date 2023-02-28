Перша леді США очікує від Байдена оголошення про плани знову балотуватися у президенти, - CNN

"Звичайно, я за це", - заявила вона, відповідаючи на запитання журналістів про плани чинного глави Сполучених Штатів балотуватися на другий термін.

До слова, критики часто закидають Байдену, що вік може завадити вдруге стати президентом. Оскільки до інавгурації 2024 року йоиу виповниться 82, а до кінця можливого другого терміну - 86.

Проте, перша леді підкреслила, що поїздка її чоловіка до України довела, що чинний глава США має сили для ще однієї кампанії та ще чотирьох років на посаді.

"Скільки 30-річних могли б поїхати до Польщі, сісти на потяг? Поїхати ще дев'ять годин в Україну, зустрітися з президентом Зеленським? Отже, подивіться на людину. Подивіться, що він робить. Подивіться, що він продовжує робити кожного дня", - додала Джилл Байден.