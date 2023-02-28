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Перша леді США очікує від Байдена оголошення про плани знову балотуватися у президенти, - CNN

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Вівторок 28 лютого 2023 02:45
Перша леді США очікує від Байдена оголошення про плани знову балотуватися у президенти, - CNN Фото: Джилл Байден (instagram.com/drbiden)
Автор: Олег Васьків

Перша леді США Джилл Байден не проти участі свого чоловіка у президентських виборах в 2024 році.

очікує від свого чоловіка оголошення щодо планів балотуватися на другий президентський термін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Звичайно, я за це", - заявила вона, відповідаючи на запитання журналістів про плани чинного глави Сполучених Штатів балотуватися на другий термін.

До слова, критики часто закидають Байдену, що вік може завадити вдруге стати президентом. Оскільки до інавгурації 2024 року йоиу виповниться 82, а до кінця можливого другого терміну - 86.

Проте, перша леді підкреслила, що поїздка її чоловіка до України довела, що чинний глава США має сили для ще однієї кампанії та ще чотирьох років на посаді.

"Скільки 30-річних могли б поїхати до Польщі, сісти на потяг? Поїхати ще дев'ять годин в Україну, зустрітися з президентом Зеленським? Отже, подивіться на людину. Подивіться, що він робить. Подивіться, що він продовжує робити кожного дня", - додала Джилл Байден.

Нагадаємо, Байден у найближчі кілька тижнів оголосить про намір балотуватися на другий президентський термін.

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