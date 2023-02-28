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Первая леди США ожидает от Байдена объявления о планах снова баллотироваться в президенты, - CNN

Новина українською →
Вторник 28 февраля 2023 02:45
Первая леди США ожидает от Байдена объявления о планах снова баллотироваться в президенты, - CNN Фото: Джилл Байден (instagram.com/drbiden)
Автор: Олег Васкив

Первая леди США Джилл Байден не против участия своего супруга в президентских выборах в 2024 году.

ожидает от своего мужа объявления о планах баллотироваться на второй президентский срок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Конечно, я за это", - заявила она, отвечая на вопросы журналистов о планах действующего главы Соединенных Штатов баллотироваться на второй срок.

К слову, критики часто упрекают Байдена в том, что возраст может помешать второй раз стать президентом. Поскольку к инаугурации 2024 года ему исполнится 82, а к концу возможного второго срока - 86.

Однако первая леди подчеркнула, что поездка ее мужа в Украину доказала, что у действующего главы США есть силы для еще одной кампании и еще четырех лет в должности.

"Сколько 30-летних могли бы поехать в Польшу, сесть на поезд? Поехать еще девять часов в Украину, встретиться с президентом Зеленским? Итак, посмотрите на человека. Посмотрите, что он делает. Посмотрите, что он продолжает делать каждый день", - добавила Джилл Байден.

Напомним, Байден в ближайшие несколько недель объявит о намерении баллотироваться на второй президентский срок.

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