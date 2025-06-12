Перша в історії катастрофа Boeing 787 Dreamliner: що відомо про літак, який впав в Індії

Катастрофа літака Air India в Індії стала першою в історії аварією Boeing 787 Dreamliner з моменту появи цієї моделі на ринку у 2011 році.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на The Guardian.
За даними видання, попри технічні проблеми, які змушували авіакомпанії тимчасово виводити літаки з експлуатації, досі серйозних аварій за участі Dreamliner не фіксували.
Відомо, що Air India нині експлуатує близько 30 літаків Dreamliner і використовує цей далекомагістральний літак американського виробництва з 2012 року.
Остання катастрофа Air India сталася у серпні 2020 року з меншим Boeing 737-800 Air India Express, який приземлявся в аеропорту Калікут у негоду та виїхав за межі злітно-посадкової смуги.
Концепцію літака моделі 787 Dreamliner було анонсовано ще у 2003 році, а офіційну презентацію першого зразка Boeing провела 8 липня 2007 року. Перший політ дослідного зразка відбувся вже 15 грудня 2009 року з аеродрому Пейн-Філд у Вашингтоні. Він тривав близько трьох годин.
У серпні 2011 року FAA надало сертифікацію 787 відкривши шлях до комерційних поставок.
Перша доставка літаків відбулася у вересні 2011 року компанії All Nippon Airways, яка також здійснила перший комерційний рейс 26 жовтня того ж року на маршруті Токіо-Гонконг
Станом на середину 2025 року Boeing передала понад 1 000 екземплярів моделі по всьому світу, у тому числі понад 1100 літаків нині знаходяться в експлуатації.
Основні оператори - ANA, Air India, China Eastern, Qatar Airways, United, American, LOT, Turkish Airlines - охоплюють літаки на шести континентах.
Унікальна конструкція з композитних матеріалів дозволила економити до 20–25 % пального порівняно з попередніми літаками схожого розміру.
Кабіна Dreamliner - ширша, із великими панорамними вікнами з електроувімкним затемненням, регульованим LED‑освітленням та збереженням вологи, що зменшує втому пасажирів.
Встановлено великі багажні полиці, зручну конфігурацію салону, надсучасну систему боротьби з турбулентністю і зниження шуму на 60 % завдяки аеродинаміці та двигунам.
Сьогодні, 12 червня, поблизу аеропорту в індійському місті Ахмедабад сталася масштабна авіакатастрофа. Пасажирський літак компанії Air India впав на дах гуртожитку, що розташований на території медичного навчального закладу.
Після удару виникла потужна пожежа, а над місцем трагедії здійнявся густий стовп диму. За попередніми даними, на борту перебували 242 особи:
Наразі вже підтверджено, що ніхто з тих, хто був на борту, не вижив. Усі 242 людини загинули.
Детальніше про те, що відомо про трагедію, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
Зауважимо також, що, як виявилось, інженер попереджав Boeing про серйозні ризики щодо справності літаків ще минулого року.
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