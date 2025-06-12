В авіакатастрофі в Індії загинули всі 242 людини на борту, - ЗМІ

В Індії сьогодні, 12 червня, розбився пасажирський літак. Загинули всі пасажири та екіпаж.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Indian Express.

Видання з посиланням на поліцію пише, що всі 242 людини, які перебували на борту літака, що летів з Ахмедабада до Лондона, загинули внаслідок аварії.