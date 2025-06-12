ua en ru
Чт, 12 червня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

В авіакатастрофі в Індії загинули всі 242 людини на борту, - ЗМІ

Ахмедабад, Четвер 12 червня 2025 15:57
UA EN RU
В авіакатастрофі в Індії загинули всі 242 людини на борту, - ЗМІ Фото: в Індії розбився пасажирський літак (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

В Індії сьогодні, 12 червня, розбився пасажирський літак. Загинули всі пасажири та екіпаж.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Indian Express.

Видання з посиланням на поліцію пише, що всі 242 людини, які перебували на борту літака, що летів з Ахмедабада до Лондона, загинули внаслідок аварії.

Трагедія в Індії

Нагадаємо, сьогодні, 12 червня, рейс компанії Air India впав на дах гуртожитку медичного коледжу. Авіакатастрофа сталася біля аеропорту Ахмедабад.

Після того, як літак розбився, у небі був помітний густий дим. Почалася пожежа.

На борту перебували 230 пасажирів, 10 членів екіпажу і 2 пілоти.

ЗМІ раніше писали, що внаслідок авіакатастрофи могли загинути щонайменше 30 осіб. Але точної кількості жертв офіційні джерела не повідомляли.

Всі деталі трагедії - в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Індія Авіакатастрофа
NEWS
Авіакатастрофа в Індії: МЗС відповіло, чи були на борту українці
Авіакатастрофа в Індії: МЗС відповіло, чи були на борту українці
DAILY
Суд для Путіна: коли запрацює Трибунал і кого судитимуть за війну проти України
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Суд для Путіна: коли запрацює Трибунал і кого судитимуть за війну проти України