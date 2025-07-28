Перша іноземна компанія випробувала свою техніку в Україні: деталі

Німецький оборонний виробник DIEHL випробував в Україні свій наземний роботизований комплекс. Це перша іноземна компанія, яка доєдналася до ініціативи Test in Ukraine від Brave1.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram першого віцепрем’єра-міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.
"Нещодавно ми запустили Test in Ukraine та відкрили можливість для виробників світового масштабу тестувати свої розробки в бойових умовах. Унікальний досвід України допомагає створювати ефективні рішення, які здатні змінити ситуацію на полі бою. І міжнародні компанії вже випробовують свій потенціал на наших полігонах", - повідомив Федоров.
За його словами, німецька компанія DIEHL, відома системами ППО IRIS-T, протестувала свій наземний роботизований комплекс у межах платформи Test in Ukraine від Brave1.
Перше випробування в межах платформи пройшло на базі тренінг-центру 3 штурмової бригади.
Під час тестування команда DIEHL змогла перевірити свою технологію в умовах, наближених до бойових. Компанія отримала зворотний зв’язок від військових, які системно працюють з НРК, а також чіткі рекомендації для адаптації комплексу до вимог фронту.
"Масштабуємо досвід України через Test in Ukraine на глобальний рівень та допомагаємо світовим компаніям створювати ефективні рішення для сучасної технологічної війни", - зазначив міністр.
Зазначимо, DIEHL Defense - німецький виробник зброї. Компанія в основному виробляє ракети та боєприпаси. У 2022 році компанія за сприяння уряду Німеччини передала свої системи ППО IRIS-T SLM на озброєння Україні.
Також у травні 2025 року Міністерство оборони України підписало контракт на суму 2,2 млрд євро з німецькою компанією DIEHL на виробництво систем IRIS-T і ракет до них.
Нагадаємо, нещодавно міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров презентував платформу Test in Ukraine на базі кластера Brave1.
Зокрема, платформа Test in Ukraine дозволить іноземним виробникам дронів, наземних роботів, РЕБ і рішень на базі штучного інтелекту - офіційно тестувати свою продукцію в Україні.
Компанії зможуть особисто брати участь у випробуваннях, щоб одразу вносити зміни. Або ж в іншому випадку, передаватимуть свій продукт Brave1, щоб команда кластера самостійно його протестувала.
Федоров наголосив, що Україна вже побудувала інфраструктуру для швидкого розвитку оборонних технологій. Крім того, наша країна готова допомагати компаніям з країн-партнерів "розробляти, тестувати та вдосконалювати технології, які працюють на полі бою".
Іноземні компанії отримають можливість перевірити свої технології на полігоні. Там будуть умови, наближені до бойових. Причому тестування буде разом з підрозділами, які мають реальний досвід.
"Це дає прямий доступ до зворотного зв’язку від військових, щоб швидко вдосконалювати продукти та адаптувати їх під справжні виклики війни", - повідомили у Міністерстві цифрової трансформації.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.