Перша іноземна компанія випробувала свою техніку в Україні: деталі

"Нещодавно ми запустили Test in Ukraine та відкрили можливість для виробників світового масштабу тестувати свої розробки в бойових умовах. Унікальний досвід України допомагає створювати ефективні рішення, які здатні змінити ситуацію на полі бою. І міжнародні компанії вже випробовують свій потенціал на наших полігонах", - повідомив Федоров.

За його словами, німецька компанія DIEHL, відома системами ППО IRIS-T, протестувала свій наземний роботизований комплекс у межах платформи Test in Ukraine від Brave1.

Перше випробування в межах платформи пройшло на базі тренінг-центру 3 штурмової бригади.

Під час тестування команда DIEHL змогла перевірити свою технологію в умовах, наближених до бойових. Компанія отримала зворотний зв’язок від військових, які системно працюють з НРК, а також чіткі рекомендації для адаптації комплексу до вимог фронту.

"Масштабуємо досвід України через Test in Ukraine на глобальний рівень та допомагаємо світовим компаніям створювати ефективні рішення для сучасної технологічної війни", - зазначив міністр.

Зазначимо, DIEHL Defense - німецький виробник зброї. Компанія в основному виробляє ракети та боєприпаси. У 2022 році компанія за сприяння уряду Німеччини передала свої системи ППО IRIS-T SLM на озброєння Україні.

Також у травні 2025 року Міністерство оборони України підписало контракт на суму 2,2 млрд євро з німецькою компанією DIEHL на виробництво систем IRIS-T і ракет до них.