Первая иностранная компания испытала свою технику в Украине: детали

Немецкий оборонный производитель DIEHL испытал в Украине свой наземный роботизированный комплекс. Это первая иностранная компания, которая присоединилась к инициативе Test in Ukraine от Brave1.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram первого вице-премьера-министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова.
"Недавно мы запустили Test in Ukraine и открыли возможность для производителей мирового масштаба тестировать свои разработки в боевых условиях. Уникальный опыт Украины помогает создавать эффективные решения, которые способны изменить ситуацию на поле боя. И международные компании уже испытывают свой потенциал на наших полигонах", - сообщил Федоров.
По его словам, немецкая компания DIEHL, известная системами ПВО IRIS-T, протестировала свой наземный роботизированный комплекс в рамках платформы Test in Ukraine от Brave1.
Первое испытание в рамках платформы прошло на базе тренинг-центра 3 штурмовой бригады.
Во время тестирования команда DIEHL смогла проверить свою технологию в условиях, приближенных к боевым. Компания получила обратную связь от военных, которые системно работают с НРК, а также четкие рекомендации для адаптации комплекса к требованиям фронта.
"Масштабируем опыт Украины через Test in Ukraine на глобальный уровень и помогаем мировым компаниям создавать эффективные решения для современной технологической войны", - отметил министр.
Отметим, DIEHL Defense - немецкий производитель оружия. Компания в основном производит ракеты и боеприпасы. В 2022 году компания при содействии правительства Германии передала свои системы ПВО IRIS-T SLM на вооружение Украине.
Также в мае 2025 года Министерство обороны Украины подписало контракт на сумму 2,2 млрд евро с немецкой компанией DIEHL на производство систем IRIS-T и ракет к ним.
Напомним, недавно министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров презентовал платформу Test in Ukraine на базе кластера Brave1.
В частности, платформа Test in Ukraine позволит иностранным производителям дронов, наземных роботов, РЭБ и решений на базе искусственного интеллекта - официально тестировать свою продукцию в Украине.
Компании смогут лично участвовать в испытаниях, чтобы сразу вносить изменения. Или же в другом случае, передавать свой продукт Brave1, чтобы команда кластера самостоятельно его протестировала.
Федоров отметил, что Украина уже построила инфраструктуру для быстрого развития оборонных технологий. Кроме того, наша страна готова помогать компаниям из стран-партнеров "разрабатывать, тестировать и совершенствовать технологии, которые работают на поле боя".
Иностранные компании получат возможность проверить свои технологии на полигоне. Там будут условия, приближенные к боевым. Причем тестирование будет вместе с подразделениями, которые имеют реальный опыт.
"Это дает прямой доступ к обратной связи от военных, чтобы быстро совершенствовать продукты и адаптировать их под настоящие вызовы войны", - сообщили в Министерстве цифровой трансформации.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.