Первая иностранная компания испытала свою технику в Украине: детали

"Недавно мы запустили Test in Ukraine и открыли возможность для производителей мирового масштаба тестировать свои разработки в боевых условиях. Уникальный опыт Украины помогает создавать эффективные решения, которые способны изменить ситуацию на поле боя. И международные компании уже испытывают свой потенциал на наших полигонах", - сообщил Федоров.

По его словам, немецкая компания DIEHL, известная системами ПВО IRIS-T, протестировала свой наземный роботизированный комплекс в рамках платформы Test in Ukraine от Brave1.

Первое испытание в рамках платформы прошло на базе тренинг-центра 3 штурмовой бригады.

Во время тестирования команда DIEHL смогла проверить свою технологию в условиях, приближенных к боевым. Компания получила обратную связь от военных, которые системно работают с НРК, а также четкие рекомендации для адаптации комплекса к требованиям фронта.

"Масштабируем опыт Украины через Test in Ukraine на глобальный уровень и помогаем мировым компаниям создавать эффективные решения для современной технологической войны", - отметил министр.

Отметим, DIEHL Defense - немецкий производитель оружия. Компания в основном производит ракеты и боеприпасы. В 2022 году компания при содействии правительства Германии передала свои системы ПВО IRIS-T SLM на вооружение Украине.

Также в мае 2025 года Министерство обороны Украины подписало контракт на сумму 2,2 млрд евро с немецкой компанией DIEHL на производство систем IRIS-T и ракет к ним.