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Перша гуманітарна допомога від Вірменії: стало відомо, що отримала Україна

Фото: дружина прем'єра Вірменії Ганна Акопян та голова МОН України Оксен Лісовий (facebook.com/UAMON)
Автор: Іван Носальський

Вірменія передала Україні першу гуманітарну допомогу від початку повномасштабного вторгнення Росії. Наша країна отримала понад тисячу смартфонів, ноутбуків та планшетів для школярів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство освіти і науки України у Facebook.

У відомстві наголосили, що допомогу привезла дружина прем'єр-міністра Вірменії Анна Акопян.

"Ці гаджети передусім призначені для дітей у тих областях, де найбільше шкіл працюють в онлайн-режимі. Це діти, яким довелося залишити будинок через бойові дії, діти з інвалідністю, діти з малозабезпечених сімей або діти, позбавлені батьківського піклування", - уточнюють у МОН.

На кожну з цих областей призначили порівну девайсів - по 80 ноутбуків/планшетів та 68 смартфонів. Ноутбуки та планшети передадуть у розпорядження навчальних закладів, а смартфони - як персональні подарунки учням закладів професійно-технічної освіти з малозабезпечених сімей.

Що передувало

Нагадаємо, ще вчора, 6 вересня, у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Вірменія вперше з початку повномасштабної війни передасть Україні гуманітарну допомогу.

Проте більш детальної інформації журналісти не розголошували.

 

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