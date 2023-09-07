RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Первая гуманитарная помощь от Армении: стало известно, что получила Украина

Фото: жена премьера Армении Анна Акопян и глава МОН Украины Оксен Лисовый (facebook.com/UAMON)
Автор: Иван Носальский

Армения передала Украине первую гуманитарную помощь с начала полномасштабного вторжения России. Наша страна получила более тысячи смартфонов, ноутбуков и планшетов для школьников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство образования и науки Украины в Facebook.

В ведомстве отметили, что помощь привезла жена премьер-министра Армении Анна Акопян. 

"Эти гаджеты прежде всего предназначены для детей в тех областях, где больше всего школ работают в онлайн-режиме. Это дети, которым пришлось покинуть дом из-за боевых действий, дети с инвалидностью, дети из малообеспеченных семей или дети, лишенные родительской опеки", - уточняют в МОН. 

На каждую из этих областей предназначили поровну девайсов - по 80 ноутбуков/планшетов и 68 смартфонов. Ноутбуки и планшеты передадут в распоряжение учебных заведений, а смартфоны - как персональные подарки ученикам заведений профессионально-технического образования из малообеспеченных семей.

Что предшествовало

Напомним, еще вчера, 6 сентября, в СМИ появилась информация о том, что Армения впервые с начала полномасштабной войны передаст Украине гуманитарную помощь

Однако более детальную информацию журналисты не разглашали. 

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
школадітиПомощь УкраинеАрменияВойна России против Украины