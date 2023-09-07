Перша гуманітарна допомога від Вірменії: стало відомо, що отримала Україна
Вірменія передала Україні першу гуманітарну допомогу від початку повномасштабного вторгнення Росії. Наша країна отримала понад тисячу смартфонів, ноутбуків та планшетів для школярів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство освіти і науки України у Facebook.
У відомстві наголосили, що допомогу привезла дружина прем'єр-міністра Вірменії Анна Акопян.
"Ці гаджети передусім призначені для дітей у тих областях, де найбільше шкіл працюють в онлайн-режимі. Це діти, яким довелося залишити будинок через бойові дії, діти з інвалідністю, діти з малозабезпечених сімей або діти, позбавлені батьківського піклування", - уточнюють у МОН.
На кожну з цих областей призначили порівну девайсів - по 80 ноутбуків/планшетів та 68 смартфонів. Ноутбуки та планшети передадуть у розпорядження навчальних закладів, а смартфони - як персональні подарунки учням закладів професійно-технічної освіти з малозабезпечених сімей.
Що передувало
Нагадаємо, ще вчора, 6 вересня, у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Вірменія вперше з початку повномасштабної війни передасть Україні гуманітарну допомогу.
Проте більш детальної інформації журналісти не розголошували.
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