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Первая гуманитарная помощь от Армении: стало известно, что получила Украина

Четверг 07 сентября 2023 21:47
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Первая гуманитарная помощь от Армении: стало известно, что получила Украина Фото: жена премьера Армении Анна Акопян и глава МОН Украины Оксен Лисовый (facebook.com/UAMON)
Автор: Иван Носальский

Армения передала Украине первую гуманитарную помощь с начала полномасштабного вторжения России. Наша страна получила более тысячи смартфонов, ноутбуков и планшетов для школьников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство образования и науки Украины в Facebook.

В ведомстве отметили, что помощь привезла жена премьер-министра Армении Анна Акопян.

"Эти гаджеты прежде всего предназначены для детей в тех областях, где больше всего школ работают в онлайн-режиме. Это дети, которым пришлось покинуть дом из-за боевых действий, дети с инвалидностью, дети из малообеспеченных семей или дети, лишенные родительской опеки", - уточняют в МОН.

На каждую из этих областей предназначили поровну девайсов - по 80 ноутбуков/планшетов и 68 смартфонов. Ноутбуки и планшеты передадут в распоряжение учебных заведений, а смартфоны - как персональные подарки ученикам заведений профессионально-технического образования из малообеспеченных семей.

Что предшествовало

Напомним, еще вчера, 6 сентября, в СМИ появилась информация о том, что Армения впервые с начала полномасштабной войны передаст Украине гуманитарную помощь.

Однако более детальную информацию журналисты не разглашали.

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