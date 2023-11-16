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Перша частина. Чим закінчилися переговори Байдена і Сі Цзіньпіна

Фото: Сі Цзіньпін і Джо Байден (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В Сан-Франциско завершилась зустріч американського президента Джо Байдена та лідера Китаю Сі Цзіньпіна. Байден вже назвав переговори "великим прогресом".

Детальніше про зустріч двох світових лідерів читайте в матеріалі РБК-Україна.

Президент Джо Байден у соцмережі Х заявив, що під час зустрічі було досягнуто "великого прогресу". Пізніше на пресконференції він сказав, що це були "одні з найефективніших переговорів".

Джерела CNN однак зазначили, що за результатами перемовин не було укладено спільної декларації про співпрацю чи загальної заяви. 

При цьому, тон співрозмовників вони назвали "шанобливим, але прямим".

На пресконференції за підсумками зустрічі 

Що говорили про Україну

Під час пресконференції Байден повідомив, що обмінявся з Сі "думками щодо регіональних і глобальних питань", у тому числі стосовно відмови Росії припинити війну проти України, а також конфлікту в секторі Гази.

Відновлення військової співпраці

Лідери домовилися "відновити військову співрацю на високому рівні між двома країнами на основі рівності та поваги". Обидві сторони також відновлять зустрічі між своїми міністерствами оборони, консультації з морської військової безпеки та розпочнуть переговори між керівниками командувань.

Крім цього, як зазначає CNN з посиланням на неназваного чиновника, Байден закликав Китай бути більш прозорим у питанні розвитку ядерної сфери, а також слідкувати за розвитком штучного інтелекту.

Питання Тайваню

Під час розмови Сі закликав припинити надавати Тайваню зброю та підтримати "возз'єднання" Китаю з островом. Крім цього, він висловив надію, що Байден скасує односторонні санкції, що стосуються Китаю.

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