Первая часть. Чем закончились переговоры Байдена и Си Цзиньпина

Президент Джо Байден в соцсети Х заявил, что во время встречи был достигнут "большой прогресс". Позже на пресс-конференции он сказал, что это были "одни из самых эффективных переговоров".

Источники CNN однако отметили, что по результатам переговоров не была заключена совместная декларация о сотрудничестве или общем заявлении.

При этом, тон собеседников они назвали "уважительным, но прямым".

На пресс-конференции по итогам встречи Возобновление военного сотрудничества

Лидеры договорились "восстановить военное сотрудничество на высоком уровне между двумя странами на основе равенства и уважения". Обе стороны также возобновят встречи между министерствами обороны, консультации по морской военной безопасности и начнут переговоры между руководителями командований.

Кроме этого, как отмечает CNN со ссылкой на неназванного чиновника, Байден призвал Китай быть прозрачнее в вопросе развития ядерной сферы, а также следить за развитием искусственного интеллекта.

Вопросы Тайваня

Во время разговора Си призвал перестать предоставлять Тайваню оружие и поддержать "воссоединение" Китая с островом. Кроме того, он выразил надежду, что Байден отменит односторонние санкции, касающиеся Китая.

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