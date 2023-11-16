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Первая часть. Чем закончились переговоры Байдена и Си Цзиньпина

Фото: Си Цзиньпин и Джо Байден (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В Сан-Франциско завершилась встреча американского президента Джо Байдена и лидера Китая Си Цзиньпина. Байден уже назвал переговоры "большим прогрессом".

Подробнее о встрече двух мировых лидеров читайте в материале РБК-Украина .

Президент Джо Байден в соцсети Х заявил, что во время встречи был достигнут "большой прогресс". Позже на пресс-конференции он сказал, что это были "одни из самых эффективных переговоров".

Источники CNN однако отметили, что по результатам переговоров не была заключена совместная декларация о сотрудничестве или общем заявлении.

При этом, тон собеседников они назвали "уважительным, но прямым".

На пресс-конференции по итогам встречи

Возобновление военного сотрудничества

Лидеры договорились "восстановить военное сотрудничество на высоком уровне между двумя странами на основе равенства и уважения". Обе стороны также возобновят встречи между министерствами обороны, консультации по морской военной безопасности и начнут переговоры между руководителями командований.

Кроме этого, как отмечает CNN со ссылкой на неназванного чиновника, Байден призвал Китай быть прозрачнее в вопросе развития ядерной сферы, а также следить за развитием искусственного интеллекта.

Вопросы Тайваня

Во время разговора Си призвал перестать предоставлять Тайваню оружие и поддержать "воссоединение" Китая с островом. Кроме того, он выразил надежду, что Байден отменит односторонние санкции, касающиеся Китая.

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Соединенные Штаты АмерикиДжозеф БайденКитайСи Цзиньпинь