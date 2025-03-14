Не перша атака. Дрони атакували НПЗ у Туапсе, чим він важливий

В ніч на 14 березня дрони атакували НПЗ у Туапсе (Краснодарський край). Цей завод відіграє велику роль у логістиці постачання пального.
Про це повідомляє керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко, пише РБК-Україна з посиланням на його Telegram.
"Був атакований Туапсинський НПЗ. Вже не перша атака", - написав він.
За даними Коваленка, цей завод входить до числа найбільших у РФ та має потужність переробки близько 12 млн тонн нафти на рік. До того ж НПЗ спеціалізується на первинній переробці нафти, виробляючи прямогінний бензин, дизельне пальне та мазут, значна частина якого йде на експорт.
"Для армії РФ цей завод має стратегічне значення, оскільки забезпечує паливом Чорноморський флот та військову інфраструктуру на півдні країни", - зазначили у ЦПД.
Це підприємство також є частиною логістичного ланцюга постачання пального для військової техніки та авіації.
У Краснодарському краї (РФ) в районі міста Туапсе пролунали вибухи на тлі оголошень про загрозу повітряної атаки у ніч проти 14 березня. Були "прильоти" на території місцевого нафтопереробного заводу, де сталася пожежа.
Додамо, що це не перша атака дронів на НПЗ у місті Туапсе. Наприклад, в кінці лютого також дрони атакували трубопровід та нафтопереробну установку в Туапсе. Тоді мова йшла про два дрони, які атакували підприємство.
Крім того, про численні вибухи у Тупсе повідомляли і наприкінці листопада 2024 року. Тоді, йовірно, ціллю атаки БПЛА у цьому місті міг бути також Туапсинський нафтопереробний завод.
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