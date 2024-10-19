Не перша атака. У Брянській області дрони атакували завод "Кремній Ел"

"Внаслідок детонації вибухового пристрою збитого безпілотника у горищній частині нежитлової будівлі сталося загоряння", - пише Telegram-канал.

Як уточнюється, атаку на завод місцева влада не підтверджувала, але про це повідомляють місцеві жителі. Місцева влада повідомила лише, що "при відбитті атаки один з безпілотників врізався в нежитлову будівлю". За їхніми даними, нібито постраждалих немає.

Як пишуть російські ЗМІ з посиланням на Міноборони РФ, засоби ППО протягом ночі нібито знищили та перехопили 16 українських БПЛА над територією Брянської, Ростовської та Бєлгородської областей. Зокрема, нібито тільки зранку 19 жовтня над Брянською областю збили чотири БПЛА.

"Постраждалих у Брянській області, над якою вночі збили 13 БПЛА, у т.ч. три реактивні, немає, працюють оперативні служби", - відзвітувала місцева влада.

Завод "Кремній Ел": чому він важливий

"Кремній Ел" підприємство, одне з найбільших виробників мікроелектроніки у Росії. Зокрема, на підприємстві створюють комплектуючі для військової техніки. Завод розташований більше, ніж за 100 км від кордону. Завод бере участь у розробці нових РЛС, які, зокрема, призначені для ППО, літаків, кораблів.