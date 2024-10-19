Не первая атака. В Брянской области дроны атаковали завод "Кремний Эл"

"В результате детонации взрывного устройства сбитого беспилотника в чердачной части нежилого здания произошло возгорание", - пишет Telegram-канал.

Как уточняется, атаку на завод местные власти не подтверждали, но об этом сообщают местные жители. Местная власть сообщила только, что "при отражении атаки один из беспилотников врезался в нежилое здание". По их данным, якобы пострадавших нет.

Как пишут российские СМИ со ссылкой на Минобороны РФ, средства ПВО в течение ночи якобы уничтожили и перехватили 16 украинских БПЛА над территорией Брянской, Ростовской и Белгородской областей. В частности, якобы только с утра 19 октября над Брянской областью сбили четыре БПЛА.

"Пострадавших в Брянской области, над которой ночью сбили 13 БПЛА, в т.ч. три реактивных, нет, работают оперативные службы", - отчитались местные власти.

Завод "Кремний Эл": почему он важен

"Кремний Эл" предприятие, одно из крупнейших производителей микроэлектроники в России. В частности, на предприятии производят комплектующие для военной техники. Завод расположен более чем в 100 км от границы. Завод участвует в разработке новых РЛС, которые, в частности, предназначены для ПВО, самолетов, кораблей.