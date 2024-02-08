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У Пермському краї РФ через вибух на газопроводі спалахнула велика пожежа (відео)

Архівне фото: У Пермському краї РФ через вибух на газопроводі спалахнула велика пожежа (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

У Пермському краї Росії сьогодні, 8 лютого, вибухнув газопровід і спалахнула велика пожежа. Є постраждалі серед людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

"Вантажний поїзд загорівся після вибуху на газопроводі в Пермському краї", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що інцидент стався в селищі Куєда. Там горять 3 цистерни у складі та житловий будинок. 

Пізніше стало відомо, що пожежу після вибуху на газопроводі в Пермському краї поки не вдається загасити.

Наразі відомо про 1 постраждалого, його госпіталізовано з опіками.

Свіжа інформація

ЗМІ повідомляють, що вже шістьох людей доправили до лікарні після потужної пожежі в пермському селищі Куєда. Вщент згоріли три будинки. Для допомоги в ліквідації загоряння на газопроводі направлено пожежний поїзд, що включає в себе цистерни з водою і піноутворювач. 

За уточненими даними, подія не належить до залізничної інфраструктури і не впливає на рух поїздів. Загоряння вже локалізовано. 

Інциденти в Росії

Вчора у Росії на Воткінському заводі, що знаходиться під Іжевськом, пролунав потужний вибух. Після цього почалася сильна пожежа.

Також у російському Бєлгороду у середу, 7 лютого, спалахнула пожежа на заводі залізобетонних конструкцій нібито через "приліт".

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Російська ФедераціяПожежаПермь