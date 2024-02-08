У Пермському краї РФ через вибух на газопроводі спалахнула велика пожежа (відео)

У Пермському краї Росії сьогодні, 8 лютого, вибухнув газопровід і спалахнула велика пожежа. Є постраждалі серед людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.
"Вантажний поїзд загорівся після вибуху на газопроводі в Пермському краї", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що інцидент стався в селищі Куєда. Там горять 3 цистерни у складі та житловий будинок.
Пізніше стало відомо, що пожежу після вибуху на газопроводі в Пермському краї поки не вдається загасити.
Наразі відомо про 1 постраждалого, його госпіталізовано з опіками.
ЗМІ повідомляють, що вже шістьох людей доправили до лікарні після потужної пожежі в пермському селищі Куєда. Вщент згоріли три будинки. Для допомоги в ліквідації загоряння на газопроводі направлено пожежний поїзд, що включає в себе цистерни з водою і піноутворювач.
За уточненими даними, подія не належить до залізничної інфраструктури і не впливає на рух поїздів. Загоряння вже локалізовано.
Вчора у Росії на Воткінському заводі, що знаходиться під Іжевськом, пролунав потужний вибух. Після цього почалася сильна пожежа.
Також у російському Бєлгороду у середу, 7 лютого, спалахнула пожежа на заводі залізобетонних конструкцій нібито через "приліт".
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