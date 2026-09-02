У Пермі спалахнув завод, що виробляє ракетні двигуни для Росії

Що відомо про пожежу

Небо над заводом затягнуло густим чорним димом, повідомляють очевидці. На оприлюднених фото видно великий стовп диму, що піднімається над будівлею підприємства та парканом.

Про причину займання наразі не повідомляється.

Чим займається завод "Протон-ПМ"

АТ "Протон-ПМ" - одне з провідних підприємств ракетно-космічної та машинобудівної галузей Росії.

Тут виробляють потужні рідинні ракетні двигуни, а також комплектуючі для авіаційної та аерокосмічної промисловості країни.

У ніч на 21 серпня українські дрони уразили нафтопереробний завод у Пермі та військовий аеродром "Маринівка" у Волгоградській області Росії.