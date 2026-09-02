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В Перми вспыхнул завод, который производит ракетные двигатели для России

08:39 02.09.2026 Ср
1 мин
Очевидцы сообщают о густом черном дыме над заводом
aimg Елена Чупровская
Фото: горит завод "Протон-ПМ" (t.me/exilenova_plus)

Ночью 2 сентября в российском городе Пермь загорелся завод "Протон-ПМ".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговый Telegram-канал Exilenova+.

Что известно о пожаре

Небо над заводом затянуло густым черным дымом, сообщают очевидцы. На обнародованных фото виден большой столб дыма, возвышающийся над зданием предприятия и забором.

О причине возгорания пока не сообщается.

Чем занимается завод "Протон-ПМ"

АО "Протон-ПМ" - одно из ведущих предприятий ракетно-космической и машиностроительной отраслей России.

Здесь производятся мощные жидкостные ракетные двигатели, а также комплектующие для авиационной и аэрокосмической промышленности страны.

В ночь на 21 августа украинские дроны поразили нефтеперерабатывающий завод в Перми и военный аэродром "Мариновка" в Волгоградской области России.

В тот же день подтвердили поражение российского самолета Су-34 на аэродроме "Ахтубинск".

Тем временем в ночь на 25 августа беспилотники ударили по Краснодарскому краю и Ростовской области России.

Из-за атаки на Афипском нефтеперерабатывающем заводе вспыхнул масштабный пожар.

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