В Перми вспыхнул завод, который производит ракетные двигатели для России

Что известно о пожаре

Небо над заводом затянуло густым черным дымом, сообщают очевидцы. На обнародованных фото виден большой столб дыма, возвышающийся над зданием предприятия и забором.

О причине возгорания пока не сообщается.

Чем занимается завод "Протон-ПМ"

АО "Протон-ПМ" - одно из ведущих предприятий ракетно-космической и машиностроительной отраслей России.

Здесь производятся мощные жидкостные ракетные двигатели, а также комплектующие для авиационной и аэрокосмической промышленности страны.

В ночь на 21 августа украинские дроны поразили нефтеперерабатывающий завод в Перми и военный аэродром "Мариновка" в Волгоградской области России.