В Перми вспыхнул завод, который производит ракетные двигатели для России

Ночью 2 сентября в российском городе Пермь загорелся завод "Протон-ПМ".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговый Telegram-канал Exilenova+.
Небо над заводом затянуло густым черным дымом, сообщают очевидцы. На обнародованных фото виден большой столб дыма, возвышающийся над зданием предприятия и забором.
О причине возгорания пока не сообщается.
АО "Протон-ПМ" - одно из ведущих предприятий ракетно-космической и машиностроительной отраслей России.
Здесь производятся мощные жидкостные ракетные двигатели, а также комплектующие для авиационной и аэрокосмической промышленности страны.
В ночь на 21 августа украинские дроны поразили нефтеперерабатывающий завод в Перми и военный аэродром "Мариновка" в Волгоградской области России.
В тот же день подтвердили поражение российского самолета Су-34 на аэродроме "Ахтубинск".
Тем временем в ночь на 25 августа беспилотники ударили по Краснодарскому краю и Ростовской области России.
Из-за атаки на Афипском нефтеперерабатывающем заводе вспыхнул масштабный пожар.