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На період шкільних канікул. УЗ призначила додатковий поїзд з Києва до Львова

П'ятниця 15 березня 2024 21:26
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На період шкільних канікул. УЗ призначила додатковий поїзд з Києва до Львова Фото: УЗ призначила додатковий поїзд з Києва до Львова (facebook.com_ukrzaliznytsia)
Автор: Тетяна Степанова

"Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд з Києва до Львова на період шкільних канікул.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укрзалізниці".

"На найбільш гарячу дату місяця - 23 березня - призначили додатковий поїзд Інтерсіті+ №777/778 Київ - Львів", - йдеться в повідомленні.

Поїзд вирушатиме з Києва о 6:50 та прибуватиме до Львова о 13:07.

У зворотному напрямку, зі Львова, поїзд відправлятиметься в той же день о 13:45 та прибуватиме до Києва о 20:04.

Як зазначили в УЗ, квитки на додатковий поїзд вже у продажу.

Нагадаємо, раніше ми вже повідомляли, що "Укрзалізниця" призначила додаткові рейси у найбільш затребуваних напрямках на період шкільних весняних канікул. Повний список рейсів у матеріалі РБК-Україна.

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Київ Укрзалізниця Львів поїзди
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