На период школьных каникул. УЗ назначила дополнительный поезд из Киева во Львов

"Укрзализныця" назначила дополнительный поезд из Киева во Львов на период школьных каникул.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрзализныци".

"На самую горячую дату месяца - 23 марта - назначили дополнительный поезд Интерсити+ №777/778 Киев - Львов", - говорится в сообщении.

Поезд отправляется из Киева в 6:50 и прибывает во Львов в 13:07.

В обратном направлении из Львова поезд будет отправляться в тот же день в 13:45 и прибывать в Киев в 20:04.

Как отметили в УЗ, билеты на дополнительный поезд уже в продаже.