За период перемирия список пленных в ОРДЛО увеличился на 70 человек, - Денисова

За период перемирия на Донбассе список украинских пленных увеличился на 70 человек. На сегодня в местах несвободы на оккупированной территории удерживают более 300 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью омбудсмена Людмилы Денисовой для телеканала "Дом" .

По ее словам, на оккупированном Донбассе 301 гражданин Украины незаконно "осужден" и содержится в местах несвободы - это пленные, а также "осужденные за шпионаж". Но сколько на самом деле украинцев незаконно удерживают там, неизвестно.

"За этот период перемирия список граждан Украины, попавших в тюрьмы увеличился на 70 человек. И процесс продолжается, их уже 301 человек. Каждый день мы видим, что что-то происходит. Кого взяли, потом выпустили, потом снова взяли", - добавила Денисова.