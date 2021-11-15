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За период перемирия список пленных в ОРДЛО увеличился на 70 человек, - Денисова

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Киев, Понедельник 15 ноября 2021 15:35
За период перемирия список пленных в ОРДЛО увеличился на 70 человек, - Денисова Фото: омбудсмен Людмила Денисова (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

За период перемирия на Донбассе список украинских пленных увеличился на 70 человек. На сегодня в местах несвободы на оккупированной территории удерживают более 300 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью омбудсмена Людмилы Денисовой для телеканала "Дом".

По ее словам, на оккупированном Донбассе 301 гражданин Украины незаконно "осужден" и содержится в местах несвободы - это пленные, а также "осужденные за шпионаж". Но сколько на самом деле украинцев незаконно удерживают там, неизвестно.

"За этот период перемирия список граждан Украины, попавших в тюрьмы увеличился на 70 человек. И процесс продолжается, их уже 301 человек. Каждый день мы видим, что что-то происходит. Кого взяли, потом выпустили, потом снова взяли", - добавила Денисова.

Напомним, в декабре Украина в ТКГ предложила освободить трех женщин, которые удерживаются на оккупированных территориях, которых ранее хотели передать нардепу Виктору Медведчуку, но оккупанты отказались.

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Донбасс Денисова ОРДЛО
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