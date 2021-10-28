Украина в ТКГ попросила вернуть трех пленниц из ОРДЛО. Россия отказала

На переговорах Трехсторонней контактной группы по Донбассу украинская сторона предложила освободить трех женщин, которые удерживаются на оккупированных территориях. Ранее боевики предлагали передать их нардепу от ОПЗЖ Виктору Медведчуку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram украинской делегации в ТКГ.

"В ходе заседания гуманитарной подгруппы было выдвинуто предложение вернуть правительству Украины в одностороннем порядке трех женщин, удерживаемых в связи с конфликтом на неподконтрольной территории. Однако российские представители эту идею не поддержали", - говорится в сообщении.

Примечательно, что сепаратистские СМИ распространяют другую версию обсуждения этого вопроса. В частности, они заявляют, что представители оккупационной власти на переговорах потребовали заменить украинского представителя в гуманитарной подгруппе, нардепа Галину Третьякову на "профессиональное и договороспособное лицо". При этом подчеркивается, что имеется в виду подозреваемый в государственной измене Виктор Медведчук.

И, как заявляют представители так называемой "ЛНР", именно Медведчуку они готовы передать удерживаемых пленниц.