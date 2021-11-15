За період перемир'я список полонених в ОРДЛО збільшився на 70 осіб, - Денісова

За період перемир'я на Донбасі список українських полонених збільшився на 70 осіб. На сьогодні в місцях несвободи на окупованій території утримують понад 300 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю омбудсмена Людмили Денісової для телеканалу "Дім" .

За її словами, на окупованому Донбасі 301 громадянин України незаконно "засуджений" і утримується в місцях несвободи - це полонені, а також "засуджені за шпигунство". Але скільки насправді українців незаконно утримують там, невідомо.

"За цей період перемир'я список громадян України, які потрапили до в'язниць збільшився на 70 осіб. І процес триває, їх вже 301 особа. Кожен день ми бачимо, що щось відбувається. Кого взяли, потім випустили, потім знову взяли", - додала Денісова.