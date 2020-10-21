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За период карантина пособие по безработице получали 428 тысяч украинцев

Украина, Среда 21 октября 2020 13:56
За период карантина пособие по безработице получали 428 тысяч украинцев
Фото: деньги (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

За период карантина в течение марта-сентября пособие по безработице получали 428 тысяч украинцев. А всего с начала года миллион украинцев имели статус зарегистрированного безработного.

Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы занятости.

"В течение января-сентября 2020 года: 1 млн украинцев имели статус зарегистрированного безработного; 473 тыс. граждан нашли работу при содействии службы занятости, из них - 291 тыс. зарегистрированных безработных; 888 тыс. человек получали пособие по безработице", - указано в сообщении.

Отмечается, что 673 тысячи вакансий были в базе данных службы занятости.

Лидером по количеству трудоустроенных за 9 месяцев текущего года граждан традиционно является сельское хозяйство (35%), далее - перерабатывающая промышленность и торговля (16% и 15% соответственно).

При этом с начала действия карантина, с 12 марта по 30 сентября:

  • 504 тыс. украинцев получили статус зарегистрированного безработного;
  • 324 тыс. граждан были трудоустроены, из них - 223 тыс. - безработных;
  • 428 тыс. человек стали получать пособие по безработице;
  • 396 тыс. вакансий было в базе данных службы занятости.

Подчеркивается, что по состоянию на 21 октября 410 тыс. безработных состоят на учете в службе занятости, 347 тыс. из них получают пособие по безработице; а 67 тыс. вакансий есть в базе данных службы занятости.

Указано также, что по состоянию на 20 октября в центры занятости предприниматели подали почти 223,7 тыс. пакетов документов, из них 195,45 тыс. - ФЛП, которые являются застрахованными лицами.

"Это позволило осуществить выплаты и сохранить рабочие места для 370,7 тысячи граждан, из них 181,6 тыс. - ФЛП", - информируют в Госслужбе занятости.

Напомним, в конце сентября сообщалось, что безработица в Украине во время карантина возросла до 10%.

Как писало РБК-Украина, по данным Госстата, в I квартале 2020 года количество безработных составляло 1,5 млн человек. Количество работающих - 16,6 млн человек.

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