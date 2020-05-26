За период карантина 92 тыс. клиентов "Хмельницкгаза" оплатили доставку газа онлайн

За время карантина значительно возросла популярность дистанционных сервисов "Хмельницкгаза". По состоянию на начало марта потребители осуществили 22 тыс. онлайн-платежей, а в апреле – уже около 37 тыс.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Около 600 проплат поступило без указания номера лицевого счета или адреса клиента. Следовательно, данные платежи длительное время остаются неидентифицированными, а на счетах потребителей формируется задолженность", - говорится в сообщении.

АО "Хмельницкгаз" обращает внимание потребителей, что при оплате услуги распределения газа необходимо указывать в назначении платежа номер своего лицевого счета или адрес. Это позволит быстро идентифицировать платеж и зачислить средства на лицевой счет плательщика.

"Хмельницкгаз" систематически подчеркивает своим клиентам, чтобы внимательно заполняли необходимые реквизиты при оплате счетов за доставку газа, - говорит коммерческий директор Александр Надольный. - Ведь потребитель уверен, что оплатил услуги распределения, однако создается долг, причина которого - некорректно сформированный платеж. Поэтому мы призываем сохранять все квитанции об оплате, чтобы избежать дальнейших недоразумений и иметь доказательства уплаты предоставленной услуги".

В то же время, АО "Хмельницкгаз" обращается к клиентам с просьбой рассчитываться за доставку газа до 20 числа каждого месяца, а по возможности - платить за квартал или полгода вперед, экономя на комиссионных расходах.

"Также газораспределительная компания благодарна всем клиентам, которые в указанные сроки платят за доставку газа. Ведь данные средства - единственный и главный источник функционирования предприятия, реализуемый на проведение ремонтов, приобретение газорегулирующего оборудования, обеспечение работы экстренной службы 104, уплату налогов и заработной платы газовикам и т.д", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, для сохранения здоровья и минимизации пребывания в местах массовых скоплений клиенты АО "Хмельницкгаз" имеют возможность платить за доставку газа дистанционно, не выходя из дома, с помощью онлайн-сервисов компании: Личного кабинета на сайте 104.ua, мобильных приложений 104Mobile и 104Mobile Light, чат боту 7104ua в Viber, а также целого ряда платежных систем.

"Для упрощения доступа клиентов "Хмельницкгаза" к информации по своему лицевому счету, а также возможности решать газовые вопросы дистанционно, компанией введено экспресс-регистрацию Личного кабинета на сайте 104.ua. Для этого достаточно позвонить со смартфона в контакт-центр по телефону 067 01 14 104 и сообщить оператору номер лицевого счета. Следовательно, операторы сами зарегистрируют кабинет, а потребитель в СМС получит логин и пароль к нему", - говорится в сообщении.