За період карантину 92 тис. клієнтів "Хмельницькгазу" оплатили доставку газу онлайн

За час карантину значно зросла популярність дистанційних сервісів "Хмельницькгазу". Станом на початок березня споживачі здійснили 22 тис. онлайн-платежів, а у квітні – вже близько 37 тис.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Близько 600 проплат надійшло без зазначення номера особового рахунку або адреси клієнта. Отже, дані платежі тривалий час залишаються неідентифікованими, а на рахунках споживачів формується заборгованість", - йдеться в повідомленні.

АТ "Хмельницькгаз" звертає увагу споживачів, що при оплаті послуги з розподілу газу необхідно вказувати призначення платежу номер свого особового рахунку або адресу. Це дозволить швидко ідентифікувати платіж і зарахувати кошти на особовий рахунок платника.

"Хмельницькгаз" систематично підкреслює своїм клієнтам, щоб уважно заповнювали необхідні реквізити при оплаті рахунків за доставку газу, - говорить комерційний директор Олександр Надольний. - Адже споживач упевнений, що оплатив послуги розподілу, однак створюється борг, причина якого - некоректно сформований платіж. Тому ми закликаємо зберігати всі квитанції про оплату, щоб уникнути подальших непорозумінь і мати докази сплати наданої послуги".

У той же час, АТ "Хмельницькгаз" звертається до клієнтів з проханням розраховуватися за доставку газу до 20 числа кожного місяця, а за можливості - платити за квартал або півроку вперед, економлячи на комісійних витратах.

"Також газорозподільна компанія вдячна всім клієнтам, які в зазначені терміни платять за доставку газу. Адже ці кошти - єдине і головне джерело функціонування підприємства, реалізований на проведення ремонтів, придбання газорегулирующего обладнання, забезпечення роботи екстреної служби 104, сплату податків та заробітної плати газовикам і т. д", - йдеться в повідомленні.

За словами прес-служби, для збереження здоров'я і мінімізації перебування в місцях масових скупчень клієнти АТ "Хмельницькгаз" мають можливість платити за доставку газу дистанційно, не виходячи з дому, за допомогою онлайн-сервісів компанії: Особистого кабінету на сайті 104.ua, мобільних додатків 104Mobile і 104Mobile Light, чат боту 7104ua в Viber, а також цілого ряду платіжних систем.

"Для спрощення доступу клієнтів "Хмельницькгазу" до інформації щодо свого особового рахунку, а також можливості вирішувати газові питання дистанційно, компанією введено експрес-реєстрації Особистого кабінету на сайті 104.ua. Для цього достатньо зателефонувати зі смартфона в контакт-центр за телефоном 067 01 14 104 і повідомити оператору номер особового рахунку. Отже, оператори самі зареєструють кабінет, а споживач отримає СМС логін і пароль до нього", - йдеться у повідомленні.