За период карантина 69% клиентов "Ровногаз Сбыта" своевременно оплатили за газ

Газовый вентиль (УНИАН)

Компания просит должников придерживаться договорных условий и своевременно рассчитываться за газ

В период карантинных ограничений 69% потребителей ООО "Ровногаз Сбыт" своевременно платят за потребленный природный газ и не накапливают долгов. Более трети клиентов компании отдает предпочтение дистанционным сервисам.

Об этом сообщает пресс-служба "Ровногаз Сбыта".

"Именно благодаря своевременной оплате, ООО "Ровногаз Сбыт" в полном объеме выполняет свои обязательства перед клиентами по обеспечению природным газом. Поэтому за многомесячный период действия карантина поставки газа осуществлялось без каких-либо ограничений и сбоев", - говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что ни одному потребителю не прекращали газоснабжения, а также не начисляли штрафные санкции и пеню за просрочку оплаты.

"ООО "Ровногаз Сбыт" - надежная газоснабжающая компания, которая способна выполнить обязательства и обеспечить необходимый ресурс даже в сложных условиях карантина. Наши клиенты имели возможность в этом убедиться", - отметил директор общества Леонид Кошельник. – В свою очередь, мы благодарим наших клиентов, жителей Ровенщины, за понимание, сотрудничество и своевременную оплату".

Компания просит должников придерживаться договорных условий и своевременно рассчитываться за газ.

"Напоминаем, что, согласно условиям Договора по поставке природного газа за потребленный газ необходимо платить в следующие сроки: по квитанции абонентской книжки - не позднее 10 числа месяца, следующего за расчетным; по счету поставщика - не позднее 5 рабочих дней с момента получения счета", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе добавили, что своевременно и безопасно оплатить за потребленный газ клиенты ООО "Ровногаз Сбыта" могут через Личный кабинет на сайте 104.ua; чат-бот Viber 7104ua; мобильные приложения 104 Mobile.

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Автор: Мария Тарарыева