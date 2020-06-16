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За період карантину 69% клієнтів "Рівнегаз Збуту" своєчасно сплатили за газ

Новини » Енергетика     16.06.2020 - 15:34
За період карантину 69% клієнтів "Рівнегаз Збуту" своєчасно сплатили за газ
Газовий вентиль (УНІАН)

Компанія просить боржників дотримуватися договірних умов та своєчасно розраховуватися за газ

У період карантинних обмежень 69% споживачів ТОВ "Рівнегаз Збут" своєчасно сплачують за спожитий природний газ і не накопичують боргів. Понад третина клієнтів компанії віддає перевагу дистанційним сервісам.

Про це повідомляє прес-служба "Рівнегаз Збуту".

"Саме завдяки своєчасній оплаті, ТОВ "Рівнегаз Збут" у повному обсязі виконує свої зобов’язання перед клієнтами щодо забезпечення природним газом. Тому за кількамісячний період дії карантину постачання газу здійснювалося без будь-яких обмежень та збоїв", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі підкреслили, що жодному споживачеві не припиняли газопостачання, а також не нараховували штрафні санкції та пеню за прострочення оплати.

"ТОВ "Рівнегаз Збут" - надійна газопостачальна компанія, яка здатна виконати зобов’язання та забезпечити необхідний ресурс навіть у складних умовах карантину. Наші клієнти мали змогу в цьому переконатися", - зазначив директор товариства Леонід Кошельник. – В свою чергу, ми дякуємо нашим клієнтам, мешканцям Рівненщини, за розуміння, співпрацю і своєчасну оплату".

Компанія просить боржників дотримуватися договірних умов та своєчасно розраховуватися за газ.

"Нагадуємо, що, відповідно до умов Договору з постачання природного газу, за спожитий газ необхідно сплачувати в наступні терміни: за квитанцією абонентської книжки - не пізніше 10 числа місяця, наступного за розрахунковим; за рахунком постачальника - не пізніше 5 робочих днів з моменту отримання рахунку", - йдеться у повідомленні.

Також у прес-службі додали, що своєчасно та безпечно оплатити за спожитий газ клієнти ТОВ "Рівнегаз Збуту" можуть: через Особистий кабінет на сайті 104.ua; чат-бот Viber 7104ua; мобільні додатки 104 Mobile.

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Автор: Мария Тарарыева

Теги Новини України Рівнегаз
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