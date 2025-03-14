Не пережили "русского міра". Окупанти на Луганщині пошкодили кам’яні баби X-XI століть

Що відомо про знищення пам'яток

"Чергова акція вандалізму окупантів на тимчасово окупованій Луганщині. Під загрозою остаточного знищення - древні кам’яні баби X-XI століть у Сокологірську (Первомайську). Окупанти перемістили тисячолітні пам’ятки, і під час транспортування вони були фактично розбиті", - йдеться у повідомленні.

У центрі зазначили, що це вже не перший випадок, так само росіяни знищували кам’яні баби під час відступу з Ізюма.

"Їхня мета - не просто русифікувати українців, а й стерти нашу історичну пам’ять", - наголосили у центрі.

Окупанти продовжують нищити пам'ятки культури в Україні (скриншот)

Додамо, що половецькі баби - це намогильні кам'яні статуї половців, які є пам'ятками сакрального мистецтва IX-XIII ст. Їх зазвичай ставили на вершинах високих курганів або пагорбів, вони символізували предків. До наших часів дійшло більш як 2 тисячі цих статуй.

Зазначимо, що торік влітку із фронтової Донеччини до Дніпра вивезли 9 кам’яних половецьких баб, аби врятувати їх від російських атак. Деякі зі статуй на той час уже зазнали пошкоджень через обстріли армії РФ.

Скільки пам'яток пошкодила Росія під час війни

Нещодавно Міністерство культури та стратегічних комунікацій України повідомляло, що за три роки повномасштабної війни в Україні Росія пошкодила 1390 пам'яток культурної спадщини. Серед них:

національного значення - 136;

місцевого значення - 1164;

щойно виявлених - 90.

Культурна спадщина постраждала у 18 областях і Києві. Найбільше в Харківській області - 325; Херсонській - 269, Донецькій - 164, Одеській - 158, Київській області та Києві - 98.

Окрім цього, ще 2205 об'єктів культурної інфраструктури були пошкоджені, а 409 - повністю знищені. Йдеться про клуби, музеї, бібліотеки, театри та інші заклади культури.