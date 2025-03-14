Не пережили "русского мира". Оккупанты под Луганском повредили каменные бабы X-XI веков

В Луганской области россияне во время транспортировки сильно повредили каменные бабы X-XI веков, сейчас они оказались под угрозой окончательного уничтожения. Это уже не первый такой случай.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Центра национального сопротивления в Telegram.
"Очередная акция вандализма оккупантов на временно оккупированной Луганщине. Под угрозой окончательного уничтожения - древние каменные бабы X-XI веков в Сокологорске (Первомайске). Оккупанты переместили тысячелетние памятники, и во время транспортировки они были фактически разбиты", - говорится в сообщении.
В центре отметили, что это уже не первый случай, так же россияне уничтожали каменные бабы во время отступления из Изюма.
"Их цель - не просто русифицировать украинцев, но и стереть нашу историческую память", - отметили в центре.
Добавим, что половецкие бабы - это намогильные каменные статуи половцев, которые являются памятниками сакрального искусства IX-XIII вв. Их обычно ставили на вершинах высоких курганов или холмов, они символизировали предков. До наших времен дошло более 2 тысяч этих статуй.
Отметим, что в прошлом году летом с фронтового Донбаса в Днепр вывезли 9 каменных половецких баб, чтобы спасти их от российских атак. Некоторые из статуй на то время уже получили повреждения из-за обстрелов армии РФ.
Недавно Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины сообщало, что за три года полномасштабной войны в Украине Россия повредила 1390 памятников культурного наследия. Среди них:
Культурное наследие пострадало в 18 областях и Киеве. Больше всего в Харьковской области - 325; Херсонской - 269, Донецкой - 164, Одесской - 158, Киевской области и Киеве - 98.
Кроме этого, еще 2205 объектов культурной инфраструктуры были повреждены, а 409 - полностью уничтожены. Речь идет о клубах, музеях, библиотеках, театрах и других учреждениях культуры.
Ранее мы писали о том, что в Харькове неизвестные вандалы топором повредили половецких баб, которых экспонировали на территории Исторического музея.
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