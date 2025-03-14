Не пережили "русского мира". Оккупанты под Луганском повредили каменные бабы X-XI веков

Что известно об уничтожении памятников

"Очередная акция вандализма оккупантов на временно оккупированной Луганщине. Под угрозой окончательного уничтожения - древние каменные бабы X-XI веков в Сокологорске (Первомайске). Оккупанты переместили тысячелетние памятники, и во время транспортировки они были фактически разбиты", - говорится в сообщении.

В центре отметили, что это уже не первый случай, так же россияне уничтожали каменные бабы во время отступления из Изюма.

"Их цель - не просто русифицировать украинцев, но и стереть нашу историческую память", - отметили в центре.

Оккупанты продолжают уничтожать памятники культуры в Украине (скриншот)

Добавим, что половецкие бабы - это намогильные каменные статуи половцев, которые являются памятниками сакрального искусства IX-XIII вв. Их обычно ставили на вершинах высоких курганов или холмов, они символизировали предков. До наших времен дошло более 2 тысяч этих статуй.

Отметим, что в прошлом году летом с фронтового Донбаса в Днепр вывезли 9 каменных половецких баб, чтобы спасти их от российских атак. Некоторые из статуй на то время уже получили повреждения из-за обстрелов армии РФ.

Сколько памятников повредила Россия во время войны

Недавно Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины сообщало, что за три года полномасштабной войны в Украине Россия повредила 1390 памятников культурного наследия. Среди них:

национального значения - 136;

местного значения - 1164;

только что обнаруженных - 90.

Культурное наследие пострадало в 18 областях и Киеве. Больше всего в Харьковской области - 325; Херсонской - 269, Донецкой - 164, Одесской - 158, Киевской области и Киеве - 98.

Кроме этого, еще 2205 объектов культурной инфраструктуры были повреждены, а 409 - полностью уничтожены. Речь идет о клубах, музеях, библиотеках, театрах и других учреждениях культуры.