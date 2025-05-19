Перезавантаження після Brexit: нова угода Британії та ЄС на фінішній прямій

Велика Британія та Європейський Союз наближаються до підписання нової великої угоди після Brexit. Однак у переговорах все ще залишається низка вагомих суперечностей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Зазначається, що делегації представників Великої Британії та Європейського Союзу ведуть переговори щодо перезавантаження відносин після виходу країни зі співдружності (т.зв. Brexit). Ділог ведеться в умовах формування нового уряду лейбористів чолі з прем'єр-міністром Кіром Стармером.

Очікується, що в понеділок, 19 травня, сторони оголосять про укладення пакту в сфері оборони та безпеки, досягнуть порозуміння щодо низки інших аспектів співпраці та оприлюднять спільну заяву про стратегічне партнерство на тлі глобальної геополітичної нестабільності.

Камені спотикання

Попри досягнутий прогрес, низка питань залишалася невирішеною навіть у фінальні години перед самітом. Однією з ключових суперечностей, стало прагнення Лондона запровадити чотирирічне обмеження на продовження чинних квот ЄС на вилов риби у британських водах - Брюссель наполягав на довшому періоді. У відповідь Європейська комісія запропонувала встановити аналогічний термін для домовленостей щодо спрощення перевірок агропродовольчих товарів.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і президент Європейської Ради Антоніу Кошта, запланували зустріч із прем'єр-міністром Стармером у Лондоні 19 травня.

В ЄС також висловили розчарування пропозицією Лондона лише вивчити можливість створення молодіжної програми обміну. В Брюсселі очікували амбітнішого підходу, зокрема повернення Великої Британії до програми Erasmus+ (програма обмінів студентів, викладачів та науковців країн-членів ЄС, а також Ісландії, Ліхтенштейну, України, Північної Македонії, Норвегії, Туреччини).

Без чіткого зобов’язання стосовно реалізації плану молодіжної мобільності, ЄС утримався від погодження формулювань про розширення прав британських артистів, які подорожують Європою, а також дозволу громадянам Великої Британії користуватися електронними прикордонними системами на території ЄС.

Окремо Британія також прагне досягти домовленостей щодо доступу своїх оборонних компаній до оборонного фонду ЄС.

Виклик для Стармера

Як зазначає Bloomberg, остаточні рішення очікуються вже у понеділок, проте наразі невідомо, наскільки докладними будуть підсумкові документи саміту. Попри прагнення ЄС відновити партнерство з Лондоном, особливо у сфері безпеки, багато держав-членів виявляють стриманість щодо можливості надання Британії переваг тіснішої інтеграції без належних зобов’язань, зокрема щодо вільного пересування людей. Це ускладнює позицію прем'єр-міністра Сармера, який опинився під тиском з боку партії Reform UK, що набирає популярності та асоціюється з одним із лідерів кампанії за Brexit Найджелом Фараджем.

Цього тижня Стармер анонсував посилення контролю над міграцією, що викликало критику з боку лівоцентристських сил через його висловлювання про ризик перетворення Великої Британії на "острів незнайомців". Подібна риторика різко контрастує з його позицією п’ятирічної давнини, коли він заявляв про готовність "захищати вільне пересування", ставши керівником Лейбористської партії.

Саміту передує найактивніший етап міжнародної діяльності Кіра Сармера від початку його вступу на посаду в липні минулого року. Впродовж останніх двох тижнів, глава уряду відвідав Київ разом із представниками "Коаліції рішучих", оголосив про укладення угоди про вільну торгівлю з Індією та досяг домовленості з президентом США Дональдом Трампом щодо зниження тарифів на імпорт.

"У цей період великої невизначеності й нестабільності Велика Британія не замкнеться в собі, а навпаки - гордо займе своє місце на світовій арені, зміцнюючи наші альянси та укладаючи вигідні угоди в інтересах британців", - заявив Стармер у суботу. Він також додав, що нова угода з Європою буде "корисною для наших робочих місць, рахунків та безпеки кордонів".

Фактор Трампа

Як зазначає видання, жорстка торговельна політика Дональда Трампа, спрямована на перегляд глобальної економічної архітектури шляхом запровадження тарифів для союзників і конкурентів, підірвала трансатлантичні відносини, але водночас створила для Лондона та Брюсселя спільну платформу для зближення.

Крім того, європейські партнери почали переосмислювати архітектуру безпеки після того, як Трамп неодноразово висловлював проросійську риторику, критикував президента України Володимира Зеленського під час зустрічей у Білому домі та погрожував зупинити підтримку країн-членів НАТО, які, на його думку, витрачають недостатньо коштів на оборону.

В неділю, 18 травня, міністр Кабінету міністрів Великої Британії Нік Томас-Саймондс заявив, що переговори триватимуть до останнього моменту й остаточну угоду ще не укладено.

"Ми перебуваємо у вирішальній фазі. Ми прагнемо досягти такої угоди, яка буде корисною для робочих місць, допоможе зміцнити наші кордони і зменшити витрати домогосподарств", - зазначив Томас-Саймондс в інтерв’ю Sky News.