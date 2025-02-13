Перезавантаження НАК "Надра" і не лише. Зеленський розповів деталі ідеї про копалини

"Велика робота, міністерство економіки готувало разом з людьми, які в різних інституціях працюють приватних і державних. Ми почали з того, що ми хочемо, щоб це була не закрита інформація, щоб зайшов інвестор. Ми дуже хочемо, щоб український інвестор мав право пріоритетне на все це подивитися і вкладатися в це. А також щоб були наші партнери. Бажано ми хотіли американців, тому що ми бачили, що вони можуть гарантувати і інвестицію і захист цих територій", - розповів він.

За словами президента, це непросте питання, вони приїхали з пропозиціями, тобто до їх пропозицій все нанесено на карті, і розвідка відповідна, хоча, ми розуміємо, що вона стара і крім того, що у нас є, є багато всього недорозвіданого, і цим треба займатися.

"Я доручив, щоб зараз міністерство економіки разом з міністеркою екології… вони зараз роблять, буде там перезавантаження інституції НАК "Надра" (як НАК "Нафтогаз" буде НАК "Надра"). Там нормальні люди з'являться і вони займуться дуже швидко аудитом. Те, що ми вже підготували, вже пройшло швидкий аудит. Вже зрозуміло, що не тільки рідкоземельні є частина на окупованій території, частина на контрольованій території", - додав він.

За словами голови держави, "є багато всього" і "ми перші в багатьох питаннях".