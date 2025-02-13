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Перезавантаження НАК "Надра" і не лише. Зеленський розповів деталі ідеї про копалини

Україна, Четвер 13 лютого 2025 21:25
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Перезавантаження НАК "Надра" і не лише. Зеленський розповів деталі ідеї про копалини Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

В Україні планують перезавантажити НАК "Надра". Це увійде у проект щодо копалин.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

"Велика робота, міністерство економіки готувало разом з людьми, які в різних інституціях працюють приватних і державних. Ми почали з того, що ми хочемо, щоб це була не закрита інформація, щоб зайшов інвестор. Ми дуже хочемо, щоб український інвестор мав право пріоритетне на все це подивитися і вкладатися в це. А також щоб були наші партнери. Бажано ми хотіли американців, тому що ми бачили, що вони можуть гарантувати і інвестицію і захист цих територій", - розповів він.

За словами президента, це непросте питання, вони приїхали з пропозиціями, тобто до їх пропозицій все нанесено на карті, і розвідка відповідна, хоча, ми розуміємо, що вона стара і крім того, що у нас є, є багато всього недорозвіданого, і цим треба займатися.

"Я доручив, щоб зараз міністерство економіки разом з міністеркою екології… вони зараз роблять, буде там перезавантаження інституції НАК "Надра" (як НАК "Нафтогаз" буде НАК "Надра"). Там нормальні люди з'являться і вони займуться дуже швидко аудитом. Те, що ми вже підготували, вже пройшло швидкий аудит. Вже зрозуміло, що не тільки рідкоземельні є частина на окупованій території, частина на контрольованій території", - додав він.

За словами голови держави, "є багато всього" і "ми перші в багатьох питаннях".

Нагадаємо, США представили Україні проект угоди щодо природних ресурсів. Сама угода може бути досягнута на Мюнхенській конференції.

Додамо, що до цього Зеленський заявляв, що території України важливо захистити від росіян не лише з погляду безпеки, але й у фінансовому плані. В іншому випадку важливі копалини, зокрема "рідкісноземи", дістануть росіянам безкоштовно.

А заморожування війни дасть Росії можливість використовувати українські ресурси для посилення армії. Це створить загрозу нового наступу в майбутньому.

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Володимир Зеленський Сполучені Штати Америки
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