Перезапуск Конституционного суда должен начаться с Тупицкого, - президент

Фото: Александр Тупицкий (РБК-Украина)

Президент Владимир Зеленский считает, что перезапуск Конституционного суда Украины должен начаться с его руководителя - Александра Тупицкого. По мнению главы государства, Тупицкий должен сам уйти с должности.

Об этом он сказал в интервью журналу "Фокус".

По словам президента, Тупицкий не может находиться на должности главы Конституционного суда.

"Перезапуск суда должен начаться именно с этого (увольнение Тупицкого - ред.). Я даже не угрожаю. Конфликт с государством, конфликт с обществом, конфликт с ВР, конфликт с президентом. Мне кажется, этого достаточно, чтобы человек ушел. Это нормальный мужской шаг", - отметил Зеленский.

Отметим, о перезапуске Конституционного суда заговорили после того, как КСУ отменил ответственность за ложь в электронных декларациях, а также заблокировал работу Национального агентства по предотвращению коррупции, которое должно проверять декларации. Парламент уже восстановил ответственность за недостоверное декларирование.

Напомним, вчера Тупицкому вручили повестку о вызове в Офис генерального прокурора. Его вызывают в прокуратуру для вручения подозрения.

РБК-Украина объясняло, за что Тупицькому хотят сообщить о подозрении.