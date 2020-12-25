ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Перезапуск Конституционного суда должен начаться с Тупицкого, - президент

Киев, Пятница 25 декабря 2020 11:32
Перезапуск Конституционного суда должен начаться с Тупицкого, - президент
Фото: Александр Тупицкий (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский считает, что перезапуск Конституционного суда Украины должен начаться с его руководителя - Александра Тупицкого. По мнению главы государства, Тупицкий должен сам уйти с должности.

Об этом он сказал в интервью журналу "Фокус".

По словам президента, Тупицкий не может находиться на должности главы Конституционного суда.

"Перезапуск суда должен начаться именно с этого (увольнение Тупицкого - ред.). Я даже не угрожаю. Конфликт с государством, конфликт с обществом, конфликт с ВР, конфликт с президентом. Мне кажется, этого достаточно, чтобы человек ушел. Это нормальный мужской шаг", - отметил Зеленский.

Отметим, о перезапуске Конституционного суда заговорили после того, как КСУ отменил ответственность за ложь в электронных декларациях, а также заблокировал работу Национального агентства по предотвращению коррупции, которое должно проверять декларации. Парламент уже восстановил ответственность за недостоверное декларирование.

Напомним, вчера Тупицкому вручили повестку о вызове в Офис генерального прокурора. Его вызывают в прокуратуру для вручения подозрения.

РБК-Украина объясняло, за что Тупицькому хотят сообщить о подозрении.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика Владимир ЗеленскийКонституционный суд Украины

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь