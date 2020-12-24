ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Глава КСУ получил повестку о вызове в Офис генпрокурора

Киев, Четверг 24 декабря 2020 17:43
Глава КСУ получил повестку о вызове в Офис генпрокурора
Фото: Александр Тупицкий (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий, Владислав Красинский

Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий получил повестку о вызове в Офис генерального прокурора. Однако в суде отказались предоставлять любую другую информацию по делу.

Об этом РБК-Украина сообщила пресс-секретарь суда Марьяна Гайовская-Ковбасюк.

"Да, уже получил (повестку - ред.). Пока это вся информация", - сказала она.

В то же время пресс-служба КСУ сообщила на странице в Facebook о том, что Тупицкий из-за полученной повестки подготовил ряд ходатайств в Офис генпрокурора. Его вызывают для вручения подозрения.

"Результаты их рассмотрения должны быть учтены при процессуальном действии, а именно - сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления, в соответствии с требованиями действующего законодательства", - добавили в КСУ.

Напомним, сегодня РБК-Украина стало известно, что Тупицкого хотят вызвать в Офис генерального прокурора, чтобы вручить ему подозрение. Сегодня в Конституционный суд прибыли сотрудники ГБР, чтобы вручить ему повестку.

Кроме того, РБК-Украина объясняло, почему Тупицкому хотят вручить подозрение.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика Конституционный суд УкраиныподозрениеПовестка

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь