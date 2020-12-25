Перезапуск Конституційного суду має початися з Тупицького, - президент

Фото: Олександр Тупицький (РБК-Україна)

Президент Володимир Зеленський вважає, що перезапуск Конституційного суду України має початися з його очільника - Олександра Тупицького. На думку глави держави, Тупицький повинен сам піти з посади.

Про це він сказав в інтерв'ю журналу "Фокус".

За словами президента, Тупицький не може перебувати на посаді голови Конституційного суду.

"Перезавантаження суду має розпочатися саме з цього (звільнення Тупицького - ред.). Я навіть не погрожую. Конфлікт з державою, конфлікт з суспільством, конфлікт з ВР, конфлікт з президентом. Мені здається, цього досить, щоб людина пішла. Це нормальний чоловічий крок", - наголосив Зеленський.

Зазначимо, про перезапуск Конституційного суду заговорили після того, як КСУ скасував відповідальність за брехню в електронних деклараціях, а також заблокував роботу Національного агенства з запобігання корупції, яке має перевіряти декларації. Парламент вже відновив відповідальність за недостовірне декларування.

Нагадаємо, вчора Тупицькому вручили повістку про виклик до Офісу генерального прокурора. Його викликають в прокуратуру для вручення підозри.

РБК-Україна пояснювало, за що Тупицькому хочуть повідомити про підозру.