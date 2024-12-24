"Перешел черту". Профессор КНУ попал в скандал из-за высказываний о женщинах

Профессор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко и журналист Никита Василенко оказался в центре очередного скандала из-за своих заявлений о том, что прибытие иностранных миротворцев в Украину может улучшить демографическую ситуацию.

РБК-Украина сообщает, что такие мысли Никита Василенко высказал в интервью YouTube-каналу Александра Шелеста.

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В чем суть скандала с Никитой Василенко

В интервью Шелесту Василенко заявил, что благодаря иностранным миротворцам наша страна сможет улучшить демографическую ситуацию. По его мнению, это произойдет из-за "тысяч голодных украинских женщин", которые, по его словам, могут заинтересовать "мужчин с деньгами". Отметим, ранее в Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины писали, что на канале Александра Шелеста были замечены созвучные российской пропаганде нарративы.

"Вы представляете, как это решит демографическую проблему. Минимум сорок тысяч мужиков, с деньгами, голодных к женщинам, не прошедших испытание фронтом, а воспитанных на хороших европейских харчах. И сотни тысяч голодных украинок, которые не успели уехать по тем или иным причинам, мужья которых или на войне уже убиты, или покалечены", - заявил Василенко.

Он также говорит, что якобы слышал от людей, переживших нацистскую оккупацию в период Второй мировой войны, что в Днепропетровской области рождались "фрицевские" дети - их там выросло целое поколение.

Реакция студентов и журналистов на заявление Василенко

Эти высказывания вызвали возмущение среди студентов, медийного сообщества и общественности. Студенты Института журналистики КНУ решительно осудили заявления Василенко, а Студпарламент объявил о прекращении сотрудничества с администрацией заведения, пока профессор не будет уволен. Они считают его высказывания дискредитирующими университет и журналистскую профессию.

"В связи с систематическими выступлениями преподавателя Института журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Никиты Кимовича Василенко на пророссийских площадках, сексистскими высказываниями и продвижением российских нарративов, Студенческий парламент Учебно-научного института журналистики объявляет бойкот администрации института", - говорится в заявлении Студпарламента.

Украинские журналисты, в частности выпускники Института журналистики, выразили возмущение последними высказываниями профессора Никиты Василенко. Медийщики отмечают, что его риторика вредит репутации университета и дискредитирует журналистскую профессию. Журналистское сообщество призывает руководство учебного заведения уволить Василенко с должности, чтобы защитить учебный процесс от влияния лиц с сомнительными взглядами.

Колумнист издания "Детектор медиа" Ярослав Зубченко призвал уволить Василенко, сравнивая его присутствие в университете с деятельностью пророссийских политиков в Верховной Раде.

Выпускник бакалавриата Института журналистики КНУ и журналист hromadske Денис Булавин заявил, что последние высказывания Василенко лишь подтвердили правильность его решения не продолжать обучение в этом заведении.

Булавин подчеркнул, что не хочет получать образование в месте, где работает человек, который демонстрирует противоречивые взгляды и отрицает пророссийскую риторику подсанкционных телеканалов ZIK, NewsOne и "112", на которых Василенко ранее выступал.

Профессор Волынского национального университета имени Леси Украинки, член ОО "Діячки" Оксана Ярош считает, что такие высказывания свидетельствуют о недостаточной работе университета в вопросах противодействия дискриминации и сексизма.

Ярош отметила, что комментарии Василенко распространяют сексистские нарративы, которые противоречат государственной гендерной политике Украины и представляют женщин как объекты сексуальных услуг, цитируя "Повагу".

Омбудсмен инициирует проверки в университете

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил о необходимости проверки скандальных высказываний профессора Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Лубинец отметил, что ранее этот профессор уже получал выговор после дисциплинарного реагирования университета на коллективное обращение студентов.

Омбудсман сообщил, что направил письма в МОН для осуществления государственного надзора, а также в университет с требованием провести служебное расследование. Он также видит необходимость в обращении в Службу безопасности Украины.

"Неэтичное поведение перешло границу, и это должно получить надлежащую реакцию компетентных органов", - подчеркнул Дмитрий Лубинец.

Кто такой Никита Василенко

Никита Кимович Василенко - доктор филологических наук, кандидат философских наук, профессор, писатель и издатель. Родился 19 июля 1956 года в Сумах.

В 1978 году окончил филологический факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, а в 2007 году завершил докторантуру Института журналистики того же университета.

Свою преподавательскую деятельность в КНУ начал в 1984 году. Сейчас работает в Учебно-научном институте журналистики на кафедре периодической печати.

Основными направлениями его научной деятельности являются жанры в прессе (информационная и аналитическая группы), развитие репортажа в украинских и зарубежных изданиях, а также вопросы профессиональной этики и журналистского расследования.

Никита Василенко является отцом Сони Кошкиной (Ксении Никитичны Василенко), украинской журналистки и главного редактора издания LB.ua.