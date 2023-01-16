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Перейшов на бік ворога. У Харківській області судитимуть екс-поліцейського

Фото: у Харківській області судитимуть зрадника-поліцейського (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

У Харківській області до суду скерували обвинувачення стосовно експравоохоронця, який перейшов на бік ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Як зазначає Харківська обласна прокуратура, судитимуть експравоохоронця з Харківської області, який працював на окупантів та після деокупації намагався втекти до РФ.

"Слідством встановлено, що одразу після захоплення ЗС РФ смт Великий Бурлук Куп‘янського району експравоохоронець перейшов на бік ворога. Обвинувачений допомагав представникам країни-агресора у створенні нового окупаційного правоохоронного органу у населеному пункті. Він навіть запропонував своєму колезі пройти навчання в освітньому закладі МВС РФ з подальшою перспективою отримання звання "лейтенант" у правоохоронних органах РФ. Також експоліцейський передав російській армії службову автівку і дозволив користуватись приміщенням кафе, що належить його дружині", - йдеться у повідомленні.

Наразі чоловік перебуває під вартою.

Обвинувальний акт стосовно колишнього начальника одного із секторів відділення поліції №1 Куп‘янського районного управління поліції ГУНП в Харківській області складено за фактом державної зради (ч. 2 ст. 111 КК України). Затримали зрадника у середині вересня в порядку ст. 208, ст. 615 КПК України на кордоні з РФ, коли він намагався втекти.

Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що Печерська окружна прокуратура міста Києва повідомила про підозру мешканцю столиці, який організував схему легалізації та переміщення іноземців, а також військовозобов’язаних громадян України через державний кордон під виглядом волонтерів.

Крім того, ми писали, що прокурор Полтавської області наполягає на арешті мера Полтави Олександра Мамая.

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Прокуратура