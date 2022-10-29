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Перейшли на бік Росії. Двох колишніх поліцейських з Вовчанська підозрюють у держзраді

Фото: у Вовчанську двоє поліцейський співпрацювали з ворогом (facebook.com/novostidnua)
Автор: Наталія Юрченко

У Вовчанську Харківської області двоє колишніх поліцейських перейшли на бік Росії та працювали на окупантів. Їм оголосили підозру за державну зраду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

За даними слідчих, колишній поліцейський з логістики під час окупації Вовчанська погодився працювати на росіян. Він обійняв посаду "старшини" у службі тилового забезпечення окупантів. Він разом з російськими військовими їздив до Луганська, отримував форму, комп'ютерну техніку та канцелярію для незаконних правоохоронних органів.

Його колега, колишній оперуповноважений, теж співпрацював з ворогом. Він контролював "громадський порядок" у Вовчанську, щоб росіяни безпечно почувалися у місті.

Харківська прокуратура відкрила кримінальну справу, а двом експоліцейським оголосили підозру за держзраду (ч. 2 ст. 111 КК України).

Нагадаємо, що у Житомирі співробітниця місцевого ліцею виправдовувала війну, яку розв'язала РФ, та критикувала українське керівництво.

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