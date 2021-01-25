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Перевыборы в Харькове: когда комитет Рады собирается рассмотреть

Киев, Понедельник 25 января 2021 12:23
Перевыборы в Харькове: когда комитет Рады собирается рассмотреть
Фото: Александр Качура (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Парламентский комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства в среду рассмотрит вопрос перевыборов в Харькове. Заседание состоится 27 января.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале заместитель главы комитета, народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура.

Перевыборы в Харькове: когда комитет Рады собирается рассмотреть

(@kachuratut)

"По результатам моего обращения вопрос проведения выборов мэра Харькова будет рассмотрен комитетом ВР организации государственной власти и местного самоуправления 27 января", - написал он.

Ранее в СН говорили, что выборы мэра в Харькове могут пройти в последнее воскресенье марта или октября. При этом парламент вряд ли успеет назначить выборы на март.

Отметим, что Геннадий Кернес умер 17 декабря в немецкой клинике, где он проходил лечение от коронавирус. На местных выборах осенью Кернес победил на выборах мэра Харькова в первом туре.

Больше о политической ситуации в Харькове после смерти Кернеса читайте в материале "Без Кернеса. Кто может взять Харьков под контроль".

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