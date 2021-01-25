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Перевибори в Харкові: коли комітет Ради збирається розглянути

Київ, Понеділок 25 січня 2021 12:23
Перевибори в Харкові: коли комітет Ради збирається розглянути
Фото: Олександр Качура (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Парламентський комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування у середу розгляне питання перевиборів у Харкові. Засідання відбудеться 27 січня.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі заступник голови комітету, народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура.

Перевибори в Харкові: коли комітет Ради збирається розглянути

(@kachuratut)

"За результатами мого звернення питання проведення виборів мера Харкова буде розглянуто комітетом ВР організації державної влади і місцевого самоврядування 27 січня", - написав він.

Ранішу у СН говорили, що вибори мера в Харкові можуть пройти в останню неділю березня або жовтня. При цьому парламент навряд чи встигне призначити вибори на березень.

Зазначимо, Геннадій Кернес помер 17 грудня в німецькій клініці, де він проходив лікування від коронавірусу. На місцевих виборах восени Кернес переміг на виборах мера Харкова в першому турі.

Більше про політичну ситуацію в Харкові після смерті Кернеса читайте в матеріалі "Без Кернеса. Хто може взяти Харків під контроль".

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