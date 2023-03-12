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Перевозив сигарети в цистерні для олії. Прикордонники викрили контрабандиста

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Україна , Неділя 12 березня 2023 16:57
Перевозив сигарети в цистерні для олії. Прикордонники викрили контрабандиста Фото: прикордонники викрили контрабандиста (t.me/DPSUkr)
Автор: Каріна Левицька

Громадянин України намагався незаконно вивезти до Британії 200 ящиків сигарет. Для цього він використав цистерну для олії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ.

Вчора, 11 березня, прикордонна служба України повідомила, що на пункті пропуску "Порубне" було зупинено вантажівку. Під час її перевірки прикордонники виявили у цистерні, яка за документами була призначена для перевезення олії, схованки з цигарками.

Сьогодні правоохоронці спільно з прикордонниками завершили підрахунок виявленого товару. Загалом у вантажному автомобілі українець перевозив 200 ящиків із понад 100 тисячами пачок тютюнових виробів без марок акцизного податку України, загальною сумою на понад 6 мільйонів гривень.

Перевозив сигарети в цистерні для олії. Прикордонники викрили контрабандистаФото: прикордонники викрили контрабандиста (t.me/DPSUkr)

Контрабандист з незаконним товаром направлявся до Британії.

Нагадаємо, в січні українські митники в Закарпатській області виявили партію тютюну в газовій автоцистерні.

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